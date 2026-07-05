Ronaldo sobre Espanha: "não quero que seja o último jogo"

Foto; Miguel A. Lopes - Lusa

O avançado afirmou que o jogo frente à Espanha, nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, vai ser “muito difícil”, mas manifestou fé que as coisas vão correr bem e Portugal vai seguir em frente.



“Temos de melhorar jogo a jogo. Não está fácil para ninguém, basta ver as equipas já eliminadas. Vejo a equipa de Portugal tranquila, vamos encarar uma equipa super difícil, mas vamos estar preparados”, disse o capitão, na lotada sala de imprensa do Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos.



Recordista mundial de jogos, com 232 internacionalizações ‘AA’, e de golos, com 146 tentos, Cristiano Ronaldo já conquistou o Europeu 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, ao serviço da formação das ‘quinas’.



Ronaldo garante que está de “corpo e alma” na seleção, frisando que jogando ou não terá sempre um papel importante na equipa e que vai terminar quando entender, manifestando a crença de que Portugal vai seguir em frente.



“Estou sempre de corpo e alma para ajudar a seleção, jogando ao não jogando terei sempre um papel importante. Terminarei quando quiser, não quando vocês quiserem. É um adversário difícil, mas estou com a fé que vai correr bem e vamos ganhar”, vaticinou.



O avançado, de 41 anos, que alinha nos sauditas do Al Nassr, explicou que joga na seleção de forma diferente do que no seu clube, mas está confiante que vai voltar a marcar, num torneio em que já soma três tentos.



“Era bom sinal marcar. Eu faço aquilo que o mister me pede. Não jogo na seleção como no Al Nassr, temos funções diferentes dos clubes. Estou mais perto da área, mas se a bola lá chegar já sabem que vou meter lá dentro”, apontou.



Ronaldo esteve presente em seis fases finais de Europeus, desde 2004 até 2024, e está cumprir a sexta presença em Mundiais, de 2006 a 2026, sendo mesmo o único jogador da história a marcar em seis edições diferentes de Campeonatos do Mundo.



Já no Mundial2026 tornou-se também no jogador mais velho de sempre a representar Portugal e no melhor marcador luso em fases finais de Campeonatos do Mundo, apenas mais uns dos muitos recordes que tem em sua posse, tal como o maior número de jogos, vitórias e golos por seleções na história do futebol mundial.



Com o golo frente à Croácia, no triunfo por 2-1, nos 16 avos de final, o avançado tornou-se também no futebolista mais velho a marcar na fase eliminar de um Campeonato do Mundo.



Sobre a Espanha, o dianteiro realçou a qualidade do adversário, considerando que são sempre candidatos a ganhar qualquer competição que disputem.



“Tenho um carinho muito especial por Espanha. Espanha é sempre candidatar a ganhar, seja o que for. Eles já ganharam esta competição e é favorita por isso. Gosto de jogar com Espanha e quem tiver melhores nos detalhes vai ganhar”, assegurou.



Cristiano Ronaldo diz que Portugal tem de ter “fé, correr e ter coragem”, para enfrentar esta “dura batalha”, e deixou elogios a Lamine Yamal, apesar de referir que se deve olhar para a seleção espanhola como um todo.



O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira, com arbitragem do inglês Anthony Taylor, e tem início agendado para as 14:00 (20:00).



O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



C/Lusa

