Rúben Amorim. Ir para o Manchester "era agora ou nunca"

"No princípio da época e sempre disse isto, esta seria a minha última época." Mas "agora surgiu esta hipótese, e o Manchester pagou a cláusula."Rúben Amorim, na conferência de imprensa que se seguiu ao final do jogo com o Estrela da Amadora, disse aos jornalistas que ainda pediu ao clube inglês para ficar até ao fim da época, "mas disseram-me que ou era agora ou nunca, e tive três dias para decidir".

Amorim afirmou que houve outros convites, mas "eu quero é este clube".





O treinador leonino diz que lhe vai custar mais a ele do que a qualquer sportinguista sair.Referindo-se à oportunidade de ir treinar o Manchester, explica que não queria ficar com o remorso de um dia vir a arrepender-se e por isso "decidi e vou arriscar. Agora vou para casa mais descansado depois de explicar o que se passou", reitera.Quanto à acusação de ir porque vai ganhar mais dinheiro, Rúben Amorim diz que "ganhava mais com o ultimo clube que quis pagar a minha cláusula.""Dei tudo o que tinha, estou muito confortável, sou muito feliz, mas é uma oportunidade de uma vida", remata.