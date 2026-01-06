Ruben Amorim. Sucesso português não vinga por terras inglesas

Rubem Amorim estreou-se no Casa Pia na época de 2018-19. Contudo deixou o campeonato de Portugal por falta de habilitações. Já em 2020 foi para a equipa B do Braga e promovido à equipa principal para substituir Sá Pinto.Fui nesta posição que conquistou a Taça da Liga que lhe abriu as portas para o Sporting.

Já em alvalade Ruben Amorim volta a vencer a Taça da Liga e coloca os 'verdes e brancos' como novos campeões nacionais. No percurso em Alvalade, Amorim conquista mais uma Super Taça e mais uma Taça da Liga e em 2024 coloca outra vez os 'leões' a ostentar o título de campeões nacionais.





Ruben Amorim recebeu o convite para ir para Inglaterra [Mancheter United] estava o Sporting a liderar o campeonato, mas amorim disse: "Senti que esta era a minha hora e este é o meu caminho." E foi.





Entrou no Manchester United a 11 de novembro de 2024, um dia depois de se ter despedido do Sporting com um triunfo por 4-2 em casa do Sporting de Braga, clube do qual tinha saído surpreendentemente para Alvalade, a troco de 10 milhões de euros.





O arranque em Inglaterra foi um empate em casa do Ipswich, com as primeiras vitórias a surgirem nos dois primeiros jogos no 'teatro dos sonhos', frente ao Bodo/Glimt (3-2), para a Liga Europa, e ao Everton (4-0).





Contudo, os 'red devils' nunca conseguiram manter uma consistência exibicional e de resultados, intercalando derrotas surpreendentes.





Apesar de ter chegado à final da Liga Europa o Mancheter acabaria por ser como o resto da temporada, dececionante, com o Tottenham, inferior em San Mamés, em Bilbau, a vencer por 1-0, com um golo de Brennan Johnson.





Ruben Amorim ia mostrando alguns sinais de frustração, fosse com as habituais críticas ao seu sistema de jogo, que chegou a alterar, ou com alguns erros dos seus jogadores.





No domingo, após o empate com o Leeds, Amorim 'explodiu' na conferência de imprensa, dizendo que tinha sido contratado "para ser o manager [função mais abrangente] do Manchester United, não apenas o treinador" e que todos os departamentos do clube tinham de fazer o seu trabalho.





Ruben Amorim despede-se do Manchester United após 63 encontros, nos quais somou 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas, com 103 golos marcados e 95 sofridos.