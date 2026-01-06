Desporto
Ruben Amorim. Sucesso português não vinga por terras inglesas
Ruben Amorim, 40 anos. O treinador português chegou aos 'red devils' no início de novembro de 2024 e tinha contrato até ao final da temporada 2026/27, depois de pouco mais de quatro temporadas ao serviço do Sporting. Antes passou pelo Casa Pia e pelo Braga.
Fui nesta posição que conquistou a Taça da Liga que lhe abriu as portas para o Sporting.
Já em alvalade Ruben Amorim volta a vencer a Taça da Liga e coloca os 'verdes e brancos' como novos campeões nacionais. No percurso em Alvalade, Amorim conquista mais uma Super Taça e mais uma Taça da Liga e em 2024 coloca outra vez os 'leões' a ostentar o título de campeões nacionais.
Ruben Amorim recebeu o convite para ir para Inglaterra [Mancheter United] estava o Sporting a liderar o campeonato, mas amorim disse: "Senti que esta era a minha hora e este é o meu caminho." E foi.
Entrou no Manchester United a 11 de novembro de 2024, um dia depois de se ter despedido do Sporting com um triunfo por 4-2 em casa do Sporting de Braga, clube do qual tinha saído surpreendentemente para Alvalade, a troco de 10 milhões de euros.
O arranque em Inglaterra foi um empate em casa do Ipswich, com as primeiras vitórias a surgirem nos dois primeiros jogos no 'teatro dos sonhos', frente ao Bodo/Glimt (3-2), para a Liga Europa, e ao Everton (4-0).
Contudo, os 'red devils' nunca conseguiram manter uma consistência exibicional e de resultados, intercalando derrotas surpreendentes.
Apesar de ter chegado à final da Liga Europa o Mancheter acabaria por ser como o resto da temporada, dececionante, com o Tottenham, inferior em San Mamés, em Bilbau, a vencer por 1-0, com um golo de Brennan Johnson.
Ruben Amorim ia mostrando alguns sinais de frustração, fosse com as habituais críticas ao seu sistema de jogo, que chegou a alterar, ou com alguns erros dos seus jogadores.
No domingo, após o empate com o Leeds, Amorim 'explodiu' na conferência de imprensa, dizendo que tinha sido contratado "para ser o manager [função mais abrangente] do Manchester United, não apenas o treinador" e que todos os departamentos do clube tinham de fazer o seu trabalho.