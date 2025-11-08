Rui Costa ou Noronha Lopes. Sócios do Benfica decidem hoje quem é o presidente

A segunda volta decorre novamente com voto físico entre as 8:30 e 22:00 no continente e Madeira e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.



No espaço de duas semanas, os sócios encarnados regressam às urnas, desta vez com apenas dois candidatos, Rui Costa e João Noronha Lopes, os mais votados na eleição de 25 de outubro com 42,13% e 30,26% respetivamente.



Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).



As eleições tiveram uma grande afluência de votantes na primeira volta, com 86.297 sócios a ir às urnas, o que constitui novo recorde mundial neste tipo de escrutínio, superando o anterior máximo do Barcelona (57.088, em 2010).



Os sócios do Benfica vão depositar quatro boletins em urna: para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.