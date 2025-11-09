Reportagem

Rui Costa renova mandato e fala em "responsabilidade acrescida" na hora da vitória

Os sócios do Benfica foram, no sábado, novamente a votos para escolher o presidente do clube depois de uma primeira volta que não deu maioria absoluta. Rui Costa foi reeleito presidente do Benfica com 65,89% dos votos, após a lista que encabeçava vencer no sábado a segunda volta das eleições para o quadriénio 2025-2029.

Inês Moreira Santos, Graça Andrade Ramos, Paulo Alexandre Amaral - RTP

Carlos M. Almeida - Lusa

RTP

Rui Costa muito "honrado" e de "braços abertos" para assumir responsabilidades

Após o discurso de tomada de posse, Rui Costa falou aos jornalistas e admitiu sentir-se "honrado" e "com uma grande responsabilidade" que quer assumir "de braços abertos".

"Enquanto benfiquista, a honra é ainda maior" depois da afluência dos sócios às urnas nesta segunda volta.

"Estou muito, muito orgulhoso - enquanto benfiquista - de fazer parte deste clube", acrescentou.
O presidente do Benfica não tem dúvidas de que foi um "voto de confiança" por parte dos sócios ao reelegê-lo.

"Ganhei uma responsabilidade acrescida", disse ainda.
Momento-Chave
RTP

"Agradeço a confiança e assumo a responsabilidade". Rui Costa já tomou posse

"As minhas primeiras palavras vão para os benfiquistas", começou Rui Costa , nas primeiras declarações na tomada de posse, depois de ser reeleito presidente do Benfica.

"Agradeço a confiança e assumo a responsabilidade".

“Que orgulho imenso. Parabéns por esta notável participação democrática. Só mesmo o glorioso. Que grandeza, que alma, que participação. A maior votação de um clube desportivo no mundo. Como o Benfica não há igual".
O presidente eleito deixou ainda uma "palavra de apreço" a Noronha Lopes por enriquecer o trabalho no clube e o debate durante a campanha. Rui Costa convidou ainda todos os candidatos a estarem na tribuna presidencia no jogo deste domingo frenao Casa Pia.

"Obrigado a todos. Somos todos Benfica", declarou.
RTP

Começou a tomada de posse

O presidente da Assembleia-Geral, José Pereira da Costa, deu início à cerimónia de tomada de posse do presidente do Sport Lisboa e Benfica e restantes órgãos sociais para o mandato 2025-2029.
Momento-Chave
RTP

Rui Costa reeleito presidente do Benfica com 65,89% dos votos

Rui Costa foi reeleito presidente do Benfica, após a lista que encabeçava vencer no sábado a segunda volta das eleições para o quadriénio 2025-2029. A vitória foi confirmada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

Rui Costa venceu em todas as secções de voto no país. Noronha Lopes teve 34,11 por cento.

A Lista G, de Rui Costa, elegeu também o Conselho Fiscal.

O presidente em exercício, que tinha sido eleito pela primeira vez em 2021, teve 1.266.105 dos votos e superou a concorrência de João Noronha Lopes (655.566), duas semanas após a primeira volta do escrutínio, em que o antigo internacional português já tinha recolhido o maior número das preferências.

Este ato eleitoral foi o mais participado da história do Benfica e constituiu um recorde mundial, com um total de 93.891 sócios votantes, que superaram em cerca de sete mil os que se verificaram na primeira volta (86297), que já tinha dobrado os 40.085 do escrutínio anterior, em que o antigo futebolista internacional português tinha derrotado Francisco Benítez.

C/Lusa
RTP

Rui Costa a caminho do Estádio da Luz

Momento-Chave
RTP

Benfica confirma tomada de posse às 6h30 da manhã

Em comunicado, o Benfica anunciou que a "tomada de posse do novo Presidente do Sport Lisboa e Benfica e demais órgãos sociais para o mandato 2025-2029 terá lugar hoje, domingo, 9 de novembro, às 6h30 da manhã, no Pavilhão n.º 1 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz".
Momento-Chave
RTP

Resultados anunciados em breve. Rui Costa tomará posse pelas 6h30

A contagem dos votos no site do Benfica deixou de ser atualizado. A RTP sabe, contudo, que Rui Costa terá vencido com cerca de 66 por cento dos votos.

Espera-se que o atual presidente do Benfica tome posse para o segundo mandato pelas 6h30 da manhã, no Estádio da Luz.
RTP

Bagão Félix não recusa cooperar com Rui Costa

Bagão Félix assumiu estar desiludido com os resultados das eleições, mas não fechou a porta a uma eventual cooperação com Rui Costa. O candidato a presidente do Conselho Fiscal pela lista de Noronha Lopes deseja um Benfica unido.
Lusa

Rui Costa soma 68,57% com um terço de secções apuradas

Pelas 03:30, eram 39 as secções de voto apuradas, em 108, o que representa mais de um terço das mesmas, perfazendo um total de 8.973 votantes e 177.273 votos.

A percentagem reflete-se em 5.945 votantes na direção de Rui Costa, equivalente a 120.119 votos, ao passo que o gestor totaliza 2.916 votantes, com 55.064 votos.

Nos restantes órgãos (sociais e estatutários), a lista de Rui Costa (G) lidera igualmente perante a concorrência da lista F, com ligeiro equilíbrio no Conselho Fiscal.

Raúl Fernando Martins continua na frente, com 61,56% (5.288 votantes e 106.972 votos), diante dos 38,44% de António Bagão Félix (3.483 votantes e 66.784 votos).

A Mesa da Assembleia Geral tem 68,19% em José Pereira da Costa (lista G), contra 31,81% de Gonçalo Almeida Ribeiro, e a Comissão de Remunerações apresenta 67,82% para Eduardo Stock Cunha (lista G), face a 32,18% para João Moreira Rato.

A contagem de votos, que se iniciou poucos minutos depois das 22:00, mantém a tendência verificada na primeira volta, com Rui Costa a vencer, até ao momento, em todas as secções de voto que são já conhecidas dentro do território português.

As secções de Abrantes, Almodôvar, Anadia, Avis, Bragança, Cantanhede, Castelo Branco, Chaves, Grândola, Guarda, Loulé-Quarteira, Mirandela, Moura, Odemira, Palmela, Peniche, Portalegre, Terceira e Vila Nova de Foz Côa deram a vitória a Rui Costa, sem que João Noronha Lopes tenha conquistado qualquer secção no país.

No entanto, é nas secções estrangeiras que João Noronha Lopes vai vencendo em alguns locais, nomeadamente nas cidades de Amesterdão, Barcelona, Berlim, Bruxelas, Madrid, Marselha, Tourcoing, Rio de Janeiro, San José e ainda São Paulo.

Já Rui Costa recolheu as preferências das secções instaladas em Estugarda, Gross Umstadt, Hamburgo e Luxemburgo, no continente europeu, e, no resto do mundo, em Cidade da Praia, Maputo, Montreal, New Bedford, Newark e Toronto.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados, obtendo 42,13% e 30,26%, respetivamente.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

 

Momento-Chave
RTP

Rui Costa à frente com 68,6%, nas 39 secções apuradas de 108

VER MAIS
Momento-Chave
RTP

"Estou desiludido com esta derrota". Noronha Lopes reconhece vitória de Rui Costa com 31 secções apuradas

VER MAIS
"O resultado da eleição é clara", declarou Noronha Lopes, dando os parabéns a Rui Costa, apesar de as contagens ainda estarem a decorrer.

O candidato da Lista F afirmou estar desiludido com a derrota, mas assumiu a responsabilidade pessoalmente.

"Rui Costa tem todas as condições para fazer um bom mandato", afirmou ainda.

A esta altura, ainda só estão apuradas 31 das 108 secções de voto.
A tendência tem sido João Noronha Lopes a ter vitória nas secções no estrangeiro. Rui Costa continua a conquistar o território nacional.
RTP

Noronha Lopes fala a qualquer momento

Na sede de João Noronha Lopes já se juntaram alguns membros da lista F, entre eles Nuno Gomes. O candidato vai falar aos sócios do Benfica, embora a contagem dos votos ainda esteja a decorrer.
Momento-Chave
RTP

Rui Costa na frente com quase 65% em 12 secções contadas

VER MAIS
João Noronha Lopes tem vencido nas secções no estrangeiro, conquistando Barcelona, embora tenha perdido em New Bedford, nos Estados Unidos. Rui Costa está, por esta altura, a ganhar em território nacional com cerca 64,9% dos votos.
Momento-Chave
RTP

Primeira secção de voto em Portugal fechada com Rui Costa a vencer

VER MAIS
Já foram fechadas dez secções de votos. Moura, em Beja, foi a primeira em Portugal e com uma vitória de Rui Costa, que conquistou 2.351 votos, contra os 686 de João Noronha Lopes.
Momento-Chave
RTP

Conhecidos primeiros resultados em quatro secções de voto

VER MAIS
RTP

Rui Costa aguarda resultados em Alfragide

VER MAIS
O ainda presidente do benfica aguarda com a família os resultados finais, após os quais, sejam quais forem, deverá ir até ao Estádio da Luz.
RTP

Noronha Lopes volta a instalar quartel-general num hotel de Lisboa

A reporter da RTP, Soraia Ramos, está no local a acompanhar as reações ao longo na noite.
RTP

Votos já se contam para saber quem elegeram os benfiquistas como presidente

VER MAIS
Na primeira volta, Rui Costa obteve 42,13 por cento e Noronha Lopes 30,26 por cento.

A tomada de posse do novo presidente deverá decorrer este domingo, eventuamente de madrugada, já que a contagem, apesar do número de votantes ter ultrapassado largamente o de há 15 dias, deverá ser mais rápida, de acordo com promessas de Pereira da Costa.
Momento-Chave
RTP

"93.081 sócios". José Pereira da Costa anuncia recorde mundial de votantes

O presidente da Assembleia Geral do Benfica confirmou que votaram "93.081 sócios".

"Votaram 93.081 sócios ao longo do dia de hoje. Agora, encerrámos as portas nas 108 secções e vai começar a operação de escrutínio de contagem final de votos", revelou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Pereira da Costa.

Em declarações aos jornalistas junto aos pavilhões do Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa, Pereira da Costa destacou o dia "longo e de grande complexidade" em todas as secções de voto, que resultou na "grande mobilização dos benfiquistas".

"Na festa da democracia benfiquista e dia de soberania do Sport Lisboa e Benfica, os sócios responderam afirmativamente. Vieram ao estádio e votaram com grande serenidade, espírito democrático, tolerância e respeito pela diversidade", realçou.

O anterior recorde, estabelecido em 25 de outubro, foi batido por volta das 19:15, num dia de sufrágio iniciado às 08:30 e concluído às 22:00, sendo que, às 16:00, o recorde oficial de votantes em eleições de clubes desportivos, que pertencia aos espanhóis do FC Barcelona desde 2010 e se cifrava em 57.088, foi ultrapassado.


Momento-Chave
RTP

Urnas encerram às 22h00

VER MAIS
No Estádio da Luz já não havia filas. 
As eleições pulverizaram todos os recordes.
Momento-Chave
RTP

A 10 minutos do fecho das urnas, ainda se vota

Os números finais serão conhecidos dentro de momentos.

Momento-Chave
RTP

Sócios do Benfica elogiam votação da segunda volta

VER MAIS
E apelam à união entre adeptos e dirigentes.
Momento-Chave
RTP

Rui Costa otimista e João Noronha Lopes apela à união

VER MAIS
A lista de Noronha Lopes avançou hoje com uma queixa formal contra o adversário por apelo ao voto.
Momento-Chave
RTP

Ultrapassados os 90.000 votos pelas 21h00

VER MAIS
A questão agora, é se, na próxima hora, será possível chegar aos 100.000 votantes.
Momento-Chave
RTP

Contados 88.000 votantes às 20h00

VER MAIS
O recorde de 90.000 votantes está cada vez mais próximo.
RTP

Capitão Otamendi votou ao final da tarde na Luz

VER MAIS
O futebolista argentino Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, participou hoje nas eleições do clube 'encarnado', votando ao final da tarde no Estádio da Luz, em Lisboa, ao contrário do restante plantel, que votou de manhã, no Seixal.

Otamendi está castigado por acumulação de cartões amarelos e vai falhar o jogo do Benfica com o Casa Pia, para a 11.ª jornada da I Liga, no domingo, e a sua ausência da 'comitiva' liderada por José Mourinho às urnas no Seixal foi notada.

O central sul-americano entrou quase despercebido na fila destinada aos adeptos na Luz quando faltavam poucos minutos para as 19:00, e não prestou declarações à comunicação social.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Lusa
Momento-Chave
RTP

Batido do recorde de 25 de outubro. Confirmados 86.700 votantes pelas 19h30

VER MAIS
O Benfica ultrapassou o recorde estabelecido há 15 dias, ao registar pelas 19h30 86.700 votantes, revelou José Pereira da Costa aos jornalistas no ERstádio da Luz.

"Ultrapassamos a votação da primeira volta. Votaram 86.700 sócios. É um número absolutamente extraordinário. Agredeço aos sócios por essa participação", referiu.

"Se os sócio se mobilizarem ficaremos perto dos 100 mil sócios", apelou. "Vamos alcançar os 90 mil dentro de poucos minutos", acrescentou o presidente da Assembleia Geral do Benfica.

O dirigente realçou que esta é mais uma prova de força do Benfica e, apesar de não querer falar sobre o provável reconhecimento do feito pelo Guiness World Records, considerou que é ainda possível chegar à barreira dos 100 mil votantes.

"Vamos trabalhar por mais. Nunca trabalhámos por recordes. Só o Benfica pode bater o Benfica. Se a rampa de crescimento continuar neste ritmo, podemos chegar ao objetivo [100 mil votantes]", afirmou.

Segundo Pereira da Costa, a votação de hoje está a decorrer com uma "fluidez enorme e um fluxo contínuo" nos 108 pontos de urnas espalhados pelo país e no estrangeiro.

"É uma vitória do Benfica. Nenhum outro clube do mundo conseguiria ultrapassar um recorde destes apenas 15 dias depois", assinalou.

As urnas encerram às 22h00, com possibilidade de quem estiver nas filas poder depositar ainda o seu voto.
Lusa

Nuno Gomes denuncia "tentativa de denegrir" a sua imagem

"Foi mais uma tentativa de denegrir a minha imagem e, por conseguinte, a nossa lista. As ações ficam com quem as pratica, não é o local nem o dia mais apropriado para falar sobre isso, mas com certeza iremos fazê-lo nos próximos dias. Foi, acima de tudo, mais uma campanha, neste caso para me atacar pessoalmente mas, como diz a minha mãezinha, o fura-contas está lá em cima e vê tudo", criticou.

O antigo avançado do Benfica e candidato a vice-presidente para o futebol na lista encabeçada por Noronha Lopes falou aos jornalistas no Estádio da Luz, onde foi votar para escolher os novos órgãos sociais do Benfica, numa segunda volta eleitoral.

Nuno Gomes preferiu não abordar a polémica em torno da mensagem alegadamente enviada pelo atual presidente do Benfica e opositor à lista da qual faz parte, Rui Costa, a presidentes das Casas do Benfica, declarando apenas que "as ações ficam com quem as pratica".

"Não é hora para falar sobre isso. Acho que as ações, como já uma ou outra vez disse, ficam com quem as pratica e, portanto, estou de consciência tranquila. Dei o meu melhor, propus-me junto com a equipa de João Noronha Lopes a ser uma opção válida e uma alternativa para o futuro do Benfica,", disse o antigo jogador, que representou o clube em duas passagens distintas, a primeira entre 1997 e 2000 e a segunda entre 2002 e 2011, tendo vencido dois títulos de campeão, três Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

O antigo avançado das `águias` não esqueceu ainda os delegados e voluntários que estão a trabalhar no ato eleitoral, dirigindo-lhes palavras de agradecimento e incentivo e assinalando que esta eleição representa uma "demonstração de democracia" e "lição de benfiquismo".

"Quero deixar o meu agradecimento pessoal a todos os que tornaram possível este ato eleitoral, delegados e voluntários, e dizer também que é mais uma demonstração da democracia o que se vive no Benfica, uma grande participação [dos associados], e estou muito feliz por mais uma lição de benfiquismo", enalteceu.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro, que registou uma afluência recorde a nível mundial, com 86.297 votantes.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.

Lusa

Lista de Noronha Lopes considera mensagem de Rui Costa "particularmente grave"

VER MAIS

"O ato eleitoral decorre em simultâneo em todas as Casas do Benfica, lideradas pelos seus presidentes que, em alguns casos, lideram mesmo a secção de voto, em outros escolheram a pessoa que está a liderar essa secção. Enviar uma mensagem a apelar ao voto na Lista G, no próprio dia das eleições, a pessoas que estão a cumprir uma função importante, de manutenção de garantia da integridade do ato eleitoral, é particularmente grave", transmitiu aos jornalistas presentes à entrada para os pavilhões do Estádio da Luz.

João Marecos, que é candidato a vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) pela candidatura de Noronha Lopes, lembra um episódio registado há duas semanas, no qual os papéis se inverteram e foi a lista liderada por Rui Costa a queixar-se de apelo indevido ao voto, considerando esta situação mais relevante e alvo de denúncia.

"O presidente da MAG fez um apelo às duas listas, em entrevista, pedindo-lhes que se abstivessem de qualquer tipo de comunicado desse género e, nem 24 horas depois, a Lista G, curiosamente também a lista do presidente da Mesa, viola esse pedido de uma forma que não estávamos à espera. Não só porque, devo relembrar, há duas semanas se `rasgaram as vestes` por causa de um comunicado que foi dirigido apenas a sócios que subscreveram essa comunicação, hoje isso não acontece", comparou.

João Marecos lamenta, por isso, o sucedido, recordando a relevância dos associados das Casas para a condução do ato eleitoral.

"É enviada esta comunicação aos presidentes das Casas do Benfica que, relembro, têm um papel importante a cumprir no dia de hoje. A indicação que temos é que os presidentes da Casas receberam mensagens esta madrugada. Não sou presidente de Casas do Benfica, não as recebi", admitiu.

Na última atualização divulgada pelo Benfica na sua página oficial, votaram 42.058 sócios até perto das 13:00.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro, que registou uma afluência recorde a nível mundial, com 86.297 votantes.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.

Momento-Chave
RTP

Registados mais de 83.000 votos às 19h00

VER MAIS
A votação na segunda volta das eleições do Benfica registava no site do clube 83.476 votos depositados às sete da tarde. Cresce a expetativa de que a votação atinja os 100.000 votos.
Momento-Chave
RTP

Mais de 78.400 sócios votaram até às 18h00

VER MAIS
Até às 18h00 haviam votado 78.472 sócios, mais 14 mil do que dia 25 de outubro, quase confirmando que o recorde estabelecido há 15 dias deverá ser batido nas próximas quatro horas.

José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, sublinhou que as filas têm estado a "andar mais depressa", por isso tem estado a votar mais sócios, apesar de não parecer.

O dirigente encarnado, assumir cautelosamente algum otimismo quanto à possibilidade de até às 22h00 votarem mais de 85.000 sócios.
Momento-Chave
RTP

Mais de 70.500 sócios votaram até às 17h00

VER MAIS
A votação tem estado a decorrer com rapidez. 

Às 17h00, já tinham votado 70.564 sócios. Desenha-se a possibilidade de um novo recorde mundial até ao final do dia.
Lusa

Vieira recusa revelar preferência para presidente e pede união

VER MAIS

"Não vou dizer em quem vou votar," afirmou Vieira, sem hesitar, mesmo confrontado com o facto de Bruno Batista, o seu diretor de campanha, já ter anunciado que iria votar em Rui Costa na segunda volta deste sábado: "Isso é um problema dele, não é meu. Amanhã [domingo] já temos um presidente e o Benfica deve unir-se à volta dele, não vale a pena andarem com especulações. Precisamos é de ganhar rapidamente, a ver se nos unimos todos. O presidente da Mesa da Assembleia Geral vai ter uma importância muito grande".

Luís Filipe Vieira, que a 25 de outubro foi o terceiro colocado entre os seis concorrentes iniciais, com 13,86% das preferências, admitiu ainda poder reconsiderar no seu corte de relações com Rui Costa e até voltar a candidatar-se no futuro, mesmo atendendo ao facto de ter 76 anos de idade.

"Há sempre um timing para fazer as coisas. Acho que admito [voltar a falar com Rui Costa], toda a gente admite. Agora, é preciso ir votar. Voltar a candidatar-me? Só Deus saberá", afirmou, sem nunca manifestar oficialmente qualquer apoio a Rui Costa ou João Noronha Lopes, os dois candidatos à presidência do clube `encarnado`.

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.

RTP

João Diogo Manteigas. Amanhã, quem for eleito "será presidente de todos os benfiquistas"

VER MAIS
O candidato que há 15 dias obteve 11 por cento dos votos e que este sábado foi o último dos seis candidatos originais a votar, apelou à união, referindo que "amanhã, o presidente que for eleito é o presidente de todos os benfiquistas".

"O que eu mais quero é união", afirmou.
Momento-Chave
RTP

Recorde batido às 16h00. Mais de 63.500 votantes

VER MAIS
Os sócios do Benfica bateram mais uma vez o recorde de votação, estabelecido apenas há 15 dias.

Às 16h00 tinham sido registados mais de 63.000 votos, ultrapassando os números do Barcelona de 2010, que nesse ano foi de 57.000.

Duas horas antes do recorde estabelecido pelos encarnados dia 25 de outubro.

Desta vez, os números contam para o Guiness. Quando se realizou a primeira volta, o Benfica já tinha ultrapassado essa marca dos `blaugrana`, com um total de 86.297 votantes, mas o número não pôde ser reconhecido como tal pelo livro dos recordes, uma vez que nesse sufrágio não foi eleito qualquer órgão social.

c/Lusa
Momento-Chave
Lusa

Gonçalo Brandão lidera Casa Pia com "espírito de missão" frente ao Benfica

Na jornada anterior, ainda com João Pereira como treinador, o Casa Pia perdeu em casa com o Estrela da Amadora por 3-5 Lusa

“O que penso é ter espírito de missão. Nesta equipa técnica multidisciplinar, todos temos um grande foco em defender o Casa Pia, a instituição e o clube ao máximo, ajudando estes jogadores a crescer e a fazer bons jogos. A missão e o pedido dado foi este, estar com a equipa. A grande missão foi preparar o Benfica sem pensar no futuro. Tivemos tempo para tudo, menos para isso”, frisou, na antevisão à partida.

Os ‘gansos’ somam dois desaires seguidos, face a Sporting de Braga (0-4) e Estrela da Amadora (3-5), que levaram ao despedimento de João Pereira, com a solução a transitar para uma equipa técnica “multidisciplinar”, numa ótica de continuidade.

“Fizemos todos juntos uma grande época, sob a liderança do ‘mister’ João Pereira. O futebol é assim, há ciclos e decisões a tomar, mas não estava tudo mal. Os dois últimos resultados não foram bons, mas teremos de dar continuidade, com um ou outro ajuste. Numa semana, mesmo que quiséssemos modificar tudo, não íamos conseguir, mesmo que a ideia fosse essa”, salientou ainda o antigo defesa central.

Desta forma, Gonçalo Brandão expressou que procuraram uma semana “normal”, a “recuperar animicamente” o plantel para enfrentar um dos candidatos ao título, na busca de reverter o número de golos sofridos que os casapianos consentiram.

“É um Benfica forte, não há que esconder. Ainda não perdeu para a I Liga, em casa não perde há muitos jogos e marca muitos golos. Para nós, o nível motivacional é um bocadinho mais fácil de trabalhar. É uma oportunidade de mostrar que temos valor. O que pedi hoje à equipa é que compita. Temos de competir e depois logo se verá. O importante é ir com espírito para competir, respeitando o Benfica”, vincou.

Rejeitando que as eleições de hoje nos ‘encarnados’ possam entrar em campo no duelo, Gonçalo Brandão, de 39 anos, referiu-se a José Mourinho como uma das suas referências e confessou que será especial estrear-se como treinador principal perante o mesmo.

“Tive a felicidade de ter sido treinado por grandes treinadores, como Jorge Jesus [no Belenenses] e Antonio Conte [no Siena]. Depois, a minha entrada deveu-se ao Filipe Çellikaya, é uma das minhas referências, e o Ruben Amorim, pela relação que temos já há muitos anos. Depois, há a referência que todos os portugueses têm, que é José Mourinho. Ele é uma referência na área do treino e mudou o futebol”, realçou o técnico casapiano.

O ex-adjunto do Sporting B e ex-jogador de Belenenses, Charlton, Siena, Parma, Cesena, Cluj, Estoril Praia, Lausanne-Sport e FC Porto B não poderá contar com os lesionados Duplexe Tchamba, Max Svensson e Clau Mendes para esta partida.

O Casa Pia, 16.º e antepenúltimo, com oito pontos, visita o Benfica, terceiro, com 24, pelas 20:30 de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que terá a arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.
RTP

Nuno Gomes denuncia "tentativa de denegrir" a sua imagem

VER MAIS
O antigo futebolista e internacional português Nuno Gomes classificou hoje de "tentativa de denegrir" a sua imagem a acusação de que terá tentado coagir o antigo companheiro de equipa Pedro Mantorras a apoiar a lista de João Noronha Lopes.

"Foi mais uma tentativa de denegrir a minha imagem e, por conseguinte, a nossa lista. As ações ficam com quem as pratica, não é o local nem o dia mais apropriado para falar sobre isso, mas com certeza iremos fazê-lo nos próximos dias. Foi, acima de tudo, mais uma campanha, neste caso para me atacar pessoalmente mas, como diz a minha mãezinha, o fura-contas está lá em cima e vê tudo", criticou.

O antigo avançado do Benfica e candidato a vice-presidente para o futebol na lista encabeçada por Noronha Lopes falou aos jornalistas no Estádio da Luz, onde foi votar para escolher os novos órgãos sociais do Benfica, numa segunda volta eleitoral.

Nuno Gomes preferiu não abordar a polémica em torno da mensagem alegadamente enviada pelo atual presidente do Benfica e opositor à lista da qual faz parte, Rui Costa, a presidentes das Casas do Benfica, declarando apenas que "as ações ficam com quem as pratica".

"Não é hora para falar sobre isso. Acho que as ações, como já uma ou outra vez disse, ficam com quem as pratica e, portanto, estou de consciência tranquila. Dei o meu melhor, propus-me junto com a equipa de João Noronha Lopes a ser uma opção válida e uma alternativa para o futuro do Benfica,", disse o antigo jogador, que representou o clube em duas passagens distintas, a primeira entre 1997 e 2000 e a segunda entre 2002 e 2011, tendo vencido dois títulos de campeão, três Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

O antigo avançado das `águias` não esqueceu ainda os delegados e voluntários que estão a trabalhar no ato eleitoral, dirigindo-lhes palavras de agradecimento e incentivo e assinalando que esta eleição representa uma "demonstração de democracia" e "lição de benfiquismo".

"Quero deixar o meu agradecimento pessoal a todos os que tornaram possível este ato eleitoral, delegados e voluntários, e dizer também que é mais uma demonstração da democracia o que se vive no Benfica, uma grande participação [dos associados], e estou muito feliz por mais uma lição de benfiquismo", enalteceu.
RTP

Vila Real com bom ritmo de votação

VER MAIS
RTP

Évora sem filas

VER MAIS
Lusa

Cristóvão Carvalho mantém sentido de voto e propõe-se a "unificar"

"Neste momento, os benfiquistas têm de tomar esta decisão. Não vou revelar o meu sentido de voto. Além dos desafios que tem como estrutura, o grande desafio que o Benfica tem é unificar os benfiquistas e, nessa perspetiva, já me disponibilizei para, no que puder enquanto benfiquista e sócio, fazê-lo. Falamos todos [candidatos] em conjunto, antes, e durante esta fase, incluindo os dois que vão a eleições", revelou.

Cristóvão Carvalho, que em 25 de outubro foi o que recebeu menos preferências entre os seis concorrentes iniciais (0,18%), falou antes de exercer o seu direito de voto, junto aos pavilhões do Estádio da Luz, e transmitiu uma opinião contrária à da maioria, considerando positivos os debates realizados entre ambos os candidatos.

"Vejo os debates de forma diferente da maioria das pessoas, todos acharam que os dois debates foram maus e eu, contrariamente, não acho que o tenham sido. Quando há um debate, as coisas destravam sempre um bocadinho", referiu, desvalorizando alguns insultos que marcaram o último `frente a frente` entre Rui Costa e Noronha Lopes, os dois candidatos à presidência do clube `encarnado`.

Momento-Chave
RTP

Noronha Lopes sublinha que hoje é dia de união dos benfiquistas

VER MAIS
João Noronha Lopes garantiu ter um "grande respeito pela decisão dos benfiquistas" e que a prioridade após as eleições será a de "unir" os adeptos do clube `encarnado".

"O que quero destacar aqui hoje é que é um dia de união entre os benfiquistas. A campanha vai acabar hoje, amanhã será eleito um novo presidente e a prioridade desse presidente será unir os benfiquistas. É nisso que temos de pensar no final do dia de hoje", disse Noronha Lopes.

Noronha Lopes falou aos jornalistas antes de votar nos pavilhões do Estádio da Luz e recusou comentar a queixa feita em relação à lista concorrente, liderada por Rui Costa, depois de o atual presidente ter enviado uma mensagem às Casas do Benfica, na qual apelava ao voto na sua lista.

O gestor, que foi o segundo candidato mais votado na primeira volta, em 25 de outubro, insistiu que a partir de domingo os benfiquistas têm de estar unidos à volta do clube, dizendo que a primeira medida que tomar será a de "falar com todas as pessoas".

O candidato não quis dizer se teria um discurso de vitória preparado, caso seja eleito, e insistiu no respeito que tem pela decisão dos sócios do Benfica, repetindo que hoje é um dia de união e votação.

"Se chegarmos aos 100.000 sócios [votantes] serão boas notícias", acrescentou, referindo ter vindo diretamente de Santo Tirso para votar e que o processo no Estádio da Luz foi muito tranquilo.
Momento-Chave
RTP

Votantes ultrapassam os 35 mil ao meio-dia

VER MAIS
Momento-Chave
Lusa

Mais de 35.000 votantes

De acordo com o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Pereira da Costa, até às 12:00 tinham votado 35.606 sócios, em contraponto com os 20.880 que votaram até essa hora na primeira volta, em 25 de outubro.

RTP

Álvaro Magalhães também já votou

VER MAIS
O antigo futebolista e internacional português Álvaro Magalhães criticou hoje Rui Costa, acusando o atual presidente do Benfica de nunca ter sido um líder e que o clube lisboeta precisa de mudança.

"O Benfica precisa de uma mudança para melhor, precisamos de liderança neste clube. Conheço esta instituição, conheço bem este clube e sem uma liderança o Benfica não consegue os seus objetivos. (...) O Rui Costa não é um líder, nunca foi, e não será agora que o vai ser", disse o antigo jogador, que representou o clube entre 1981 e 1990, tendo vencido quatro títulos de campeão, além de um outro já como adjunto do treinador Giovanni Trapattoni, em 2004/05.

Álvaro falou aos jornalistas no Estádio da Luz, onde foi votar para escolher os novos órgãos sociais do Benfica, numa segunda volta eleitoral à qual se apresentam Rui Costa e João Noronha Lopes, os mais votados na primeira volta.

O antigo lateral esquerdo das `águias` não poupou nas críticas ao atual momento dos `encarnados` e visou também o antigo presidente Manuel Damásio, que momentos antes tinha apelado ao voto em Rui Costa.

"Ainda há pouco ouvi um ex-presidente, realmente foi um dos piores presidentes que passaram pelo Benfica. Ainda há pouco falou e nós sabemos bem o trabalho que ele desenvolveu aqui no Benfica, portanto foi péssimo. E penso que devia ter respeito", disse.

Álvaro Magalhães desejou um próximo presidente com liderança forte, acompanhado por pessoas que possam ajudar o clube a ganhar.

"Quem ganhar que seja um presidente à Benfica", acrescentou.

A finalizar, o antigo lateral explicou que José Mourinho, de quem disse ser amigo, é treinador do Benfica e fará o seu trabalho, mas quando questionado sobre a saída do diretor-geral Mário Branco em caso de vitória de Noronha Lopes, Álvaro também deixou algumas interrogações.

"Quem é o Mário Branco? O Mário Branco fez algo? Tem história no Benfica?", referiu.

c/ Lusa
Lusa

Bagão Félix espera que o clube seja o grande vencedor no final

"O Benfica tem de ser o grande vencedor, vai ser o grande vencedor. E, no final da contagem, haverá um presidente do Benfica, e esse será o único presidente do Benfica que passaremos a apoiar, independente do nosso voto, para que o Benfica cresça, ganhe, seja vitorioso e seja estável", referiu em declarações à BTV.

Bagão Félix falou depois de exercer o seu direito de voto, no Estádio da Luz, em eleições que disputam uma segunda volta entre o presidente em exercício, Rui Costa, e o gestor e advogado João Noronha Lopes.

"Espero um dia grandioso para o Benfica, com uma votação que exceda a primeira volta. Isso seria excelente. E hoje é o dia da soberania dos sócios. É o dia da democracia do Benfica. E, portanto, independentemente dos resultados, é um momento solene, de grande simbolismo, de grande significado", disse ainda.

A lista ao Conselho Fiscal liderada por Bagão Félix (37,94%) foi a que mais se aproximou da lista concorrente, com o antigo ministro a ficar a menos de 1% da votação recebida por Raul Martins (38,69%), candidato na equipa de Rui Costa.

Mais de 15.000 sócios do Benfica votaram na primeira hora e meia desde a abertura das secções de voto, com vista às eleições dos órgãos sociais para o quadriénio 2025-2029, informou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.

Lusa

Rui Costa recusa ter reeleição `no bolso` e diz que parte "do zero"

"De todo. Partimos do zero, os sócios vão decidir quem querem para presidente, são soberanos e estamos aqui, tanto eu como o outro candidato, para esperar pelo final do dia e vermos quem os sócios querem", afirmou Rui Costa aos jornalistas, junto à entrada para os pavilhões do Estádio da Luz.

O antigo internacional português, que gere os destinos do clube desde 2021, espera convencer os sócios mas, acima de tudo, apelou ao voto, ambicionando ultrapassar o recorde mundial de 86 mil sócios votantes que se verificou há duas semanas, na primeira volta.

"Estou muito satisfeito e é sinal e prova da dimensão do Benfica de que gosto. Estou na minha casa, portanto, independentemente daqueles que votam ou não votam em mim, não há motivos para não sermos respeitados e encaminhados [a votar] e esse é dos maiores apelos que faço. Tenho-o feito ao longo da semana para que tudo corra da mesma maneira que na primeira volta, que haja respeito num clube democrático como o nosso e quem vote de um lado e do outro consiga respeitar-se", desejou.

O presidente benfiquista, que aspira à reeleição, manifestou a sua satisfação pela campanha que protagonizou junto dos associados dos `encarnados`, lamentando apenas a forma como decorreu o último debate com o seu opositor, João Noronha Lopes.

"Estou satisfeito pela campanha. Em relação ao último debate, já o disse, não foi o debate que os benfiquistas esperavam. Não demos um bom exemplo, da minha parte assumo-o, mas, de qualquer maneira, compreende-se que estávamos a dois dias das eleições, numa campanha muito longa e algum nervosismo", admitiu.

Momento-Chave
RTP

Votaram até às 11 horas quase 24 mil sócios

VER MAIS
Segundo o novo balanço, votaram até este momento mais 10 mil sócios do que há duas semanas no mesmo período.
Momento-Chave
RTP

Ritmo da votação vai agora no dobro

VER MAIS
Momento-Chave
RTP

Já votaram mais de 15 mil sócios

Este número representa o dobro da primeira votação a esta hora.

VER MAIS
José Pereira da Costa aos jornalistas, 15.340 sócios exerceram o direito ao voto entre as 08:30 e as 10:00 nas 108 secções, o que, segundo o próprio, corresponde a cerca "do dobro" do que sucedeu no mesmo periodo há duas semanas, na primeira volta.

O dirigente afirmou que "está tudo a correr bem", sendo que existe "apenas uma secção de voto que ultrapassa os 30 minutos de espera para votar, na Quinta do Conde", no distrito de Setúbal.

"Acreditamos que os sócios vêm votar em grande número, mas não temos uma meta. Temos tudo preparado para que os 160.000 possam votar", assinalou José Pereira da Costa, referindo-se ao número de sócios elegíveis para votar neste ato eleitoral.

Momento-Chave
RTP

Na hora de votar, Rui Costa diz-se "optimista" e lamenta clima do último debate

VER MAIS
RTP

Há duas semanas votaram mais de 85 mil

Os benfiquistas têm este sábado a expectativa de bater esse recorde de votação.

VER MAIS
Momento-Chave
RTP

Benfiquistas começam a votar

VER MAIS
Momento-Chave
RTP

Urnas abertas às 8h30

Os benfiquistas começam a votar neste sábado de segunda volta.

VER MAIS
Momento-Chave
RTP

Duas eleições em duas semanas

VER MAIS
No espaço de duas semanas, os sócios encarnados regressam às urnas, desta vez com apenas dois candidatos, Rui Costa e João Noronha Lopes, os mais votados na eleição de 25 de outubro com 42,13% e 30,26% respetivamente.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

As eleições tiveram uma grande afluência de votantes na primeira volta, com 86.297 sócios a ir às urnas, o que constitui novo recorde mundial neste tipo de escrutínio, superando o anterior máximo do Barcelona (57.088, em 2010).

Os sócios do Benfica vão depositar quatro boletins em urna: para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.
