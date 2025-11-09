Rui Costa renova mandato e fala em "responsabilidade acrescida" na hora da vitória

O antigo futebolista e internacional português Nuno Gomes classificou hoje de "tentativa de denegrir" a sua imagem a acusação de que terá tentado coagir o antigo companheiro de equipa Pedro Mantorras a apoiar a lista de João Noronha Lopes.



"Foi mais uma tentativa de denegrir a minha imagem e, por conseguinte, a nossa lista. As ações ficam com quem as pratica, não é o local nem o dia mais apropriado para falar sobre isso, mas com certeza iremos fazê-lo nos próximos dias. Foi, acima de tudo, mais uma campanha, neste caso para me atacar pessoalmente mas, como diz a minha mãezinha, o fura-contas está lá em cima e vê tudo", criticou.



O antigo avançado do Benfica e candidato a vice-presidente para o futebol na lista encabeçada por Noronha Lopes falou aos jornalistas no Estádio da Luz, onde foi votar para escolher os novos órgãos sociais do Benfica, numa segunda volta eleitoral.



Nuno Gomes preferiu não abordar a polémica em torno da mensagem alegadamente enviada pelo atual presidente do Benfica e opositor à lista da qual faz parte, Rui Costa, a presidentes das Casas do Benfica, declarando apenas que "as ações ficam com quem as pratica".



"Não é hora para falar sobre isso. Acho que as ações, como já uma ou outra vez disse, ficam com quem as pratica e, portanto, estou de consciência tranquila. Dei o meu melhor, propus-me junto com a equipa de João Noronha Lopes a ser uma opção válida e uma alternativa para o futuro do Benfica,", disse o antigo jogador, que representou o clube em duas passagens distintas, a primeira entre 1997 e 2000 e a segunda entre 2002 e 2011, tendo vencido dois títulos de campeão, três Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.



O antigo avançado das `águias` não esqueceu ainda os delegados e voluntários que estão a trabalhar no ato eleitoral, dirigindo-lhes palavras de agradecimento e incentivo e assinalando que esta eleição representa uma "demonstração de democracia" e "lição de benfiquismo".



"Quero deixar o meu agradecimento pessoal a todos os que tornaram possível este ato eleitoral, delegados e voluntários, e dizer também que é mais uma demonstração da democracia o que se vive no Benfica, uma grande participação [dos associados], e estou muito feliz por mais uma lição de benfiquismo", enalteceu.

