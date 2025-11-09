Rui Costa renova mandato e fala em "responsabilidade acrescida" na hora da vitória

Rui Costa muito "honrado" e de "braços abertos" para assumir responsabilidades
"Estou muito, muito orgulhoso - enquanto benfiquista - de fazer parte deste clube", acrescentou.
"Agradeço a confiança e assumo a responsabilidade". Rui Costa já tomou posse
Começou a tomada de posse
Rui Costa reeleito presidente do Benfica com 65,89% dos votos
Este ato eleitoral foi o mais participado da história do Benfica e constituiu um recorde mundial, com um total de 93.891 sócios votantes, que superaram em cerca de sete mil os que se verificaram na primeira volta (86297), que já tinha dobrado os 40.085 do escrutínio anterior, em que o antigo futebolista internacional português tinha derrotado Francisco Benítez.
Benfica confirma tomada de posse às 6h30 da manhã
Resultados anunciados em breve. Rui Costa tomará posse pelas 6h30
Bagão Félix não recusa cooperar com Rui Costa
Rui Costa soma 68,57% com um terço de secções apuradas
Pelas 03:30, eram 39 as secções de voto apuradas, em 108, o que representa mais de um terço das mesmas, perfazendo um total de 8.973 votantes e 177.273 votos.
A percentagem reflete-se em 5.945 votantes na direção de Rui Costa, equivalente a 120.119 votos, ao passo que o gestor totaliza 2.916 votantes, com 55.064 votos.
Nos restantes órgãos (sociais e estatutários), a lista de Rui Costa (G) lidera igualmente perante a concorrência da lista F, com ligeiro equilíbrio no Conselho Fiscal.
Raúl Fernando Martins continua na frente, com 61,56% (5.288 votantes e 106.972 votos), diante dos 38,44% de António Bagão Félix (3.483 votantes e 66.784 votos).
A Mesa da Assembleia Geral tem 68,19% em José Pereira da Costa (lista G), contra 31,81% de Gonçalo Almeida Ribeiro, e a Comissão de Remunerações apresenta 67,82% para Eduardo Stock Cunha (lista G), face a 32,18% para João Moreira Rato.
A contagem de votos, que se iniciou poucos minutos depois das 22:00, mantém a tendência verificada na primeira volta, com Rui Costa a vencer, até ao momento, em todas as secções de voto que são já conhecidas dentro do território português.
As secções de Abrantes, Almodôvar, Anadia, Avis, Bragança, Cantanhede, Castelo Branco, Chaves, Grândola, Guarda, Loulé-Quarteira, Mirandela, Moura, Odemira, Palmela, Peniche, Portalegre, Terceira e Vila Nova de Foz Côa deram a vitória a Rui Costa, sem que João Noronha Lopes tenha conquistado qualquer secção no país.
No entanto, é nas secções estrangeiras que João Noronha Lopes vai vencendo em alguns locais, nomeadamente nas cidades de Amesterdão, Barcelona, Berlim, Bruxelas, Madrid, Marselha, Tourcoing, Rio de Janeiro, San José e ainda São Paulo.
Já Rui Costa recolheu as preferências das secções instaladas em Estugarda, Gross Umstadt, Hamburgo e Luxemburgo, no continente europeu, e, no resto do mundo, em Cidade da Praia, Maputo, Montreal, New Bedford, Newark e Toronto.
O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) disputam a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados, obtendo 42,13% e 30,26%, respetivamente.
Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).
"Estou desiludido com esta derrota". Noronha Lopes reconhece vitória de Rui Costa com 31 secções apuradas
Noronha Lopes fala a qualquer momento
Rui Costa na frente com quase 65% em 12 secções contadas
Primeira secção de voto em Portugal fechada com Rui Costa a vencer
Rui Costa aguarda resultados em Alfragide
Noronha Lopes volta a instalar quartel-general num hotel de Lisboa
Votos já se contam para saber quem elegeram os benfiquistas como presidente
"93.081 sócios". José Pereira da Costa anuncia recorde mundial de votantes
O presidente da Assembleia Geral do Benfica confirmou que votaram "93.081 sócios".
Em declarações aos jornalistas junto aos pavilhões do Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa, Pereira da Costa destacou o dia "longo e de grande complexidade" em todas as secções de voto, que resultou na "grande mobilização dos benfiquistas".
"Na festa da democracia benfiquista e dia de soberania do Sport Lisboa e Benfica, os sócios responderam afirmativamente. Vieram ao estádio e votaram com grande serenidade, espírito democrático, tolerância e respeito pela diversidade", realçou.
O anterior recorde, estabelecido em 25 de outubro, foi batido por volta das 19:15, num dia de sufrágio iniciado às 08:30 e concluído às 22:00, sendo que, às 16:00, o recorde oficial de votantes em eleições de clubes desportivos, que pertencia aos espanhóis do FC Barcelona desde 2010 e se cifrava em 57.088, foi ultrapassado.
Urnas encerram às 22h00
A 10 minutos do fecho das urnas, ainda se vota
Os números finais serão conhecidos dentro de momentos.
Sócios do Benfica elogiam votação da segunda volta
Rui Costa otimista e João Noronha Lopes apela à união
Ultrapassados os 90.000 votos pelas 21h00
Contados 88.000 votantes às 20h00
Capitão Otamendi votou ao final da tarde na Luz
Otamendi está castigado por acumulação de cartões amarelos e vai falhar o jogo do Benfica com o Casa Pia, para a 11.ª jornada da I Liga, no domingo, e a sua ausência da 'comitiva' liderada por José Mourinho às urnas no Seixal foi notada.
O central sul-americano entrou quase despercebido na fila destinada aos adeptos na Luz quando faltavam poucos minutos para as 19:00, e não prestou declarações à comunicação social.
Batido do recorde de 25 de outubro. Confirmados 86.700 votantes pelas 19h30
"Vamos trabalhar por mais. Nunca trabalhámos por recordes. Só o Benfica pode bater o Benfica. Se a rampa de crescimento continuar neste ritmo, podemos chegar ao objetivo [100 mil votantes]", afirmou.
Segundo Pereira da Costa, a votação de hoje está a decorrer com uma "fluidez enorme e um fluxo contínuo" nos 108 pontos de urnas espalhados pelo país e no estrangeiro.
"É uma vitória do Benfica. Nenhum outro clube do mundo conseguiria ultrapassar um recorde destes apenas 15 dias depois", assinalou.
Nuno Gomes denuncia "tentativa de denegrir" a sua imagem
"Foi mais uma tentativa de denegrir a minha imagem e, por conseguinte, a nossa lista. As ações ficam com quem as pratica, não é o local nem o dia mais apropriado para falar sobre isso, mas com certeza iremos fazê-lo nos próximos dias. Foi, acima de tudo, mais uma campanha, neste caso para me atacar pessoalmente mas, como diz a minha mãezinha, o fura-contas está lá em cima e vê tudo", criticou.
O antigo avançado do Benfica e candidato a vice-presidente para o futebol na lista encabeçada por Noronha Lopes falou aos jornalistas no Estádio da Luz, onde foi votar para escolher os novos órgãos sociais do Benfica, numa segunda volta eleitoral.
Nuno Gomes preferiu não abordar a polémica em torno da mensagem alegadamente enviada pelo atual presidente do Benfica e opositor à lista da qual faz parte, Rui Costa, a presidentes das Casas do Benfica, declarando apenas que "as ações ficam com quem as pratica".
"Não é hora para falar sobre isso. Acho que as ações, como já uma ou outra vez disse, ficam com quem as pratica e, portanto, estou de consciência tranquila. Dei o meu melhor, propus-me junto com a equipa de João Noronha Lopes a ser uma opção válida e uma alternativa para o futuro do Benfica,", disse o antigo jogador, que representou o clube em duas passagens distintas, a primeira entre 1997 e 2000 e a segunda entre 2002 e 2011, tendo vencido dois títulos de campeão, três Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.
O antigo avançado das `águias` não esqueceu ainda os delegados e voluntários que estão a trabalhar no ato eleitoral, dirigindo-lhes palavras de agradecimento e incentivo e assinalando que esta eleição representa uma "demonstração de democracia" e "lição de benfiquismo".
"Quero deixar o meu agradecimento pessoal a todos os que tornaram possível este ato eleitoral, delegados e voluntários, e dizer também que é mais uma demonstração da democracia o que se vive no Benfica, uma grande participação [dos associados], e estou muito feliz por mais uma lição de benfiquismo", enalteceu.
Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).
Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.
Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.
Lista de Noronha Lopes considera mensagem de Rui Costa "particularmente grave"
"O ato eleitoral decorre em simultâneo em todas as Casas do Benfica, lideradas pelos seus presidentes que, em alguns casos, lideram mesmo a secção de voto, em outros escolheram a pessoa que está a liderar essa secção. Enviar uma mensagem a apelar ao voto na Lista G, no próprio dia das eleições, a pessoas que estão a cumprir uma função importante, de manutenção de garantia da integridade do ato eleitoral, é particularmente grave", transmitiu aos jornalistas presentes à entrada para os pavilhões do Estádio da Luz.
João Marecos, que é candidato a vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) pela candidatura de Noronha Lopes, lembra um episódio registado há duas semanas, no qual os papéis se inverteram e foi a lista liderada por Rui Costa a queixar-se de apelo indevido ao voto, considerando esta situação mais relevante e alvo de denúncia.
"O presidente da MAG fez um apelo às duas listas, em entrevista, pedindo-lhes que se abstivessem de qualquer tipo de comunicado desse género e, nem 24 horas depois, a Lista G, curiosamente também a lista do presidente da Mesa, viola esse pedido de uma forma que não estávamos à espera. Não só porque, devo relembrar, há duas semanas se `rasgaram as vestes` por causa de um comunicado que foi dirigido apenas a sócios que subscreveram essa comunicação, hoje isso não acontece", comparou.
João Marecos lamenta, por isso, o sucedido, recordando a relevância dos associados das Casas para a condução do ato eleitoral.
"É enviada esta comunicação aos presidentes das Casas do Benfica que, relembro, têm um papel importante a cumprir no dia de hoje. A indicação que temos é que os presidentes da Casas receberam mensagens esta madrugada. Não sou presidente de Casas do Benfica, não as recebi", admitiu.
Na última atualização divulgada pelo Benfica na sua página oficial, votaram 42.058 sócios até perto das 13:00.
Registados mais de 83.000 votos às 19h00
Mais de 78.400 sócios votaram até às 18h00
Mais de 70.500 sócios votaram até às 17h00
Vieira recusa revelar preferência para presidente e pede união
"Não vou dizer em quem vou votar," afirmou Vieira, sem hesitar, mesmo confrontado com o facto de Bruno Batista, o seu diretor de campanha, já ter anunciado que iria votar em Rui Costa na segunda volta deste sábado: "Isso é um problema dele, não é meu. Amanhã [domingo] já temos um presidente e o Benfica deve unir-se à volta dele, não vale a pena andarem com especulações. Precisamos é de ganhar rapidamente, a ver se nos unimos todos. O presidente da Mesa da Assembleia Geral vai ter uma importância muito grande".
Luís Filipe Vieira, que a 25 de outubro foi o terceiro colocado entre os seis concorrentes iniciais, com 13,86% das preferências, admitiu ainda poder reconsiderar no seu corte de relações com Rui Costa e até voltar a candidatar-se no futuro, mesmo atendendo ao facto de ter 76 anos de idade.
"Há sempre um timing para fazer as coisas. Acho que admito [voltar a falar com Rui Costa], toda a gente admite. Agora, é preciso ir votar. Voltar a candidatar-me? Só Deus saberá", afirmou, sem nunca manifestar oficialmente qualquer apoio a Rui Costa ou João Noronha Lopes, os dois candidatos à presidência do clube `encarnado`.
João Diogo Manteigas. Amanhã, quem for eleito "será presidente de todos os benfiquistas"
"O que eu mais quero é união", afirmou.
Recorde batido às 16h00. Mais de 63.500 votantes
Cristóvão Carvalho mantém sentido de voto e propõe-se a "unificar"
"Neste momento, os benfiquistas têm de tomar esta decisão. Não vou revelar o meu sentido de voto. Além dos desafios que tem como estrutura, o grande desafio que o Benfica tem é unificar os benfiquistas e, nessa perspetiva, já me disponibilizei para, no que puder enquanto benfiquista e sócio, fazê-lo. Falamos todos [candidatos] em conjunto, antes, e durante esta fase, incluindo os dois que vão a eleições", revelou.
Cristóvão Carvalho, que em 25 de outubro foi o que recebeu menos preferências entre os seis concorrentes iniciais (0,18%), falou antes de exercer o seu direito de voto, junto aos pavilhões do Estádio da Luz, e transmitiu uma opinião contrária à da maioria, considerando positivos os debates realizados entre ambos os candidatos.
"Vejo os debates de forma diferente da maioria das pessoas, todos acharam que os dois debates foram maus e eu, contrariamente, não acho que o tenham sido. Quando há um debate, as coisas destravam sempre um bocadinho", referiu, desvalorizando alguns insultos que marcaram o último `frente a frente` entre Rui Costa e Noronha Lopes, os dois candidatos à presidência do clube `encarnado`.
Noronha Lopes sublinha que hoje é dia de união dos benfiquistas
"O que quero destacar aqui hoje é que é um dia de união entre os benfiquistas. A campanha vai acabar hoje, amanhã será eleito um novo presidente e a prioridade desse presidente será unir os benfiquistas. É nisso que temos de pensar no final do dia de hoje", disse Noronha Lopes.
Noronha Lopes falou aos jornalistas antes de votar nos pavilhões do Estádio da Luz e recusou comentar a queixa feita em relação à lista concorrente, liderada por Rui Costa, depois de o atual presidente ter enviado uma mensagem às Casas do Benfica, na qual apelava ao voto na sua lista.
O gestor, que foi o segundo candidato mais votado na primeira volta, em 25 de outubro, insistiu que a partir de domingo os benfiquistas têm de estar unidos à volta do clube, dizendo que a primeira medida que tomar será a de "falar com todas as pessoas".
O candidato não quis dizer se teria um discurso de vitória preparado, caso seja eleito, e insistiu no respeito que tem pela decisão dos sócios do Benfica, repetindo que hoje é um dia de união e votação.
"Se chegarmos aos 100.000 sócios [votantes] serão boas notícias", acrescentou, referindo ter vindo diretamente de Santo Tirso para votar e que o processo no Estádio da Luz foi muito tranquilo.
Álvaro Magalhães também já votou
"O Benfica precisa de uma mudança para melhor, precisamos de liderança neste clube. Conheço esta instituição, conheço bem este clube e sem uma liderança o Benfica não consegue os seus objetivos. (...) O Rui Costa não é um líder, nunca foi, e não será agora que o vai ser", disse o antigo jogador, que representou o clube entre 1981 e 1990, tendo vencido quatro títulos de campeão, além de um outro já como adjunto do treinador Giovanni Trapattoni, em 2004/05.
Álvaro falou aos jornalistas no Estádio da Luz, onde foi votar para escolher os novos órgãos sociais do Benfica, numa segunda volta eleitoral à qual se apresentam Rui Costa e João Noronha Lopes, os mais votados na primeira volta.
O antigo lateral esquerdo das `águias` não poupou nas críticas ao atual momento dos `encarnados` e visou também o antigo presidente Manuel Damásio, que momentos antes tinha apelado ao voto em Rui Costa.
"Ainda há pouco ouvi um ex-presidente, realmente foi um dos piores presidentes que passaram pelo Benfica. Ainda há pouco falou e nós sabemos bem o trabalho que ele desenvolveu aqui no Benfica, portanto foi péssimo. E penso que devia ter respeito", disse.
Álvaro Magalhães desejou um próximo presidente com liderança forte, acompanhado por pessoas que possam ajudar o clube a ganhar.
"Quem ganhar que seja um presidente à Benfica", acrescentou.
A finalizar, o antigo lateral explicou que José Mourinho, de quem disse ser amigo, é treinador do Benfica e fará o seu trabalho, mas quando questionado sobre a saída do diretor-geral Mário Branco em caso de vitória de Noronha Lopes, Álvaro também deixou algumas interrogações.
"Quem é o Mário Branco? O Mário Branco fez algo? Tem história no Benfica?", referiu.
Bagão Félix espera que o clube seja o grande vencedor no final
"O Benfica tem de ser o grande vencedor, vai ser o grande vencedor. E, no final da contagem, haverá um presidente do Benfica, e esse será o único presidente do Benfica que passaremos a apoiar, independente do nosso voto, para que o Benfica cresça, ganhe, seja vitorioso e seja estável", referiu em declarações à BTV.
Bagão Félix falou depois de exercer o seu direito de voto, no Estádio da Luz, em eleições que disputam uma segunda volta entre o presidente em exercício, Rui Costa, e o gestor e advogado João Noronha Lopes.
"Espero um dia grandioso para o Benfica, com uma votação que exceda a primeira volta. Isso seria excelente. E hoje é o dia da soberania dos sócios. É o dia da democracia do Benfica. E, portanto, independentemente dos resultados, é um momento solene, de grande simbolismo, de grande significado", disse ainda.
A lista ao Conselho Fiscal liderada por Bagão Félix (37,94%) foi a que mais se aproximou da lista concorrente, com o antigo ministro a ficar a menos de 1% da votação recebida por Raul Martins (38,69%), candidato na equipa de Rui Costa.
Mais de 15.000 sócios do Benfica votaram na primeira hora e meia desde a abertura das secções de voto, com vista às eleições dos órgãos sociais para o quadriénio 2025-2029, informou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral.
Rui Costa recusa ter reeleição `no bolso` e diz que parte "do zero"
"De todo. Partimos do zero, os sócios vão decidir quem querem para presidente, são soberanos e estamos aqui, tanto eu como o outro candidato, para esperar pelo final do dia e vermos quem os sócios querem", afirmou Rui Costa aos jornalistas, junto à entrada para os pavilhões do Estádio da Luz.
O antigo internacional português, que gere os destinos do clube desde 2021, espera convencer os sócios mas, acima de tudo, apelou ao voto, ambicionando ultrapassar o recorde mundial de 86 mil sócios votantes que se verificou há duas semanas, na primeira volta.
"Estou muito satisfeito e é sinal e prova da dimensão do Benfica de que gosto. Estou na minha casa, portanto, independentemente daqueles que votam ou não votam em mim, não há motivos para não sermos respeitados e encaminhados [a votar] e esse é dos maiores apelos que faço. Tenho-o feito ao longo da semana para que tudo corra da mesma maneira que na primeira volta, que haja respeito num clube democrático como o nosso e quem vote de um lado e do outro consiga respeitar-se", desejou.
O presidente benfiquista, que aspira à reeleição, manifestou a sua satisfação pela campanha que protagonizou junto dos associados dos `encarnados`, lamentando apenas a forma como decorreu o último debate com o seu opositor, João Noronha Lopes.
"Estou satisfeito pela campanha. Em relação ao último debate, já o disse, não foi o debate que os benfiquistas esperavam. Não demos um bom exemplo, da minha parte assumo-o, mas, de qualquer maneira, compreende-se que estávamos a dois dias das eleições, numa campanha muito longa e algum nervosismo", admitiu.
Votaram até às 11 horas quase 24 mil sócios
Já votaram mais de 15 mil sócios
Este número representa o dobro da primeira votação a esta hora.
Há duas semanas votaram mais de 85 mil
Os benfiquistas têm este sábado a expectativa de bater esse recorde de votação.
Duas eleições em duas semanas
