Direto
Desporto
Rui Costa vs Noronha Lopes. O debate para a Presidência do Benfica
Mariana Ribeiro Soares, Graça Andrade Ramos, Andreia Martins - RTP
Depois do recorde de 85 mil sócios votantes no último sábado, a segunda volta da eleição para a Presidência do Benfica é agora disputada entre os dois candidatos mais votados. Esta noite, Rui Costa e Noronha Lopes estão frente a frente num debate acompanhado pela RTP Notícias.
Mais atualizações Voltar ao topo
Ainda sobre Luís Filipe Vieira, o candidato Noronha Lopes crítica a atual direção por não ter sido convidado para o aniversário do estádio. Diz que não se pode “desmerecer” tudo o que se passou antes, reconhecendo que Rui Costa assumiu a liderança do clube num momento difícil.
PUB
PUB
Noronha Lopes partilha “a condenação e a repulsa pelos atos e campanhas que se fazem na internet e que envolvem os candidatos e as suas famílias” e diz que estas eleições já foi “acusado de praticamente tudo”.
PUB
“Lamento o que se tem visto nas redes sociais. Lamento profundamente que não se perceba que no final do dia somos todos do mesmo clube e que isto não é uma eleição política”, disse Rui Costa.
“Aquilo a que eu tenho assistido nas redes sociais é lamentável. Fomentar o ódio é uma coisa que eu abomino”, acrescentou.
PUB
PUB
PUB
João Noronha Lopes afirmou que a sua candidatura “não é uma candidatura contra ninguém” mas antes “uma candidatura a favor do Benfica, pela positiva” e surge “do facto do Benfica ganhar pouco”.
A nível de palmarés nos últimos quatro anos, lamenta a ausência de “vermelho e branco”. Recordou as palavras de um antigo treinador do clube para afirmar que no Benfica “não há segundos lugares, o segundo lugar não existe”.
“Não está em causa a vontade do Rui Costa em ganhar”, disse.
PUB
Questionado sobre o apoio por parte de 42 por cento dos benfiquistas que votaram nestas eleições, Rui Costa afirma que pegou no clube numa altura “crítica” e que houve uma “mudança tremenda” e uma grande “reformulação”.
“Sabem o que dou por este clube”, vincou, acrescentando que “o Benfica está muito melhor do que há quatro anos”.
Sobre os resultados nos anos recentes, Rui Costa expressa que o clube lutou em várias frentes na última época. “Enquanto benfiquista, se o Benfica não ganhar que perca como perdeu no ano passado”, assumiu.
PUB
Rui Costa também se mostra confiante numa vitória e quando questionado sobre se voltaria a candidatar-se caso não vença estas eleições, o atual presidente do Benfica diz que não faz “essa futurologia”.
Questionado sobre se não fará uma espécie de oposição, Rui Costa responde: “Já passei por isso durante quatro anos e não consigo fazer aos outros aquilo que me fizeram a mim”.
PUB
“Estou profundamente convicto de que vou ganhar estas eleições”, disse Noronha Lopes, afirmando que se preparou para isto toda a sua vida. “Esta é a paixão da minha vida, o sonho da minha vida”, declarou.
Questionado sobre se voltará a candidatar-se uma terceira vez caso não seja eleito, Noronha Lopes diz que “neste momento não coloca esse cenário".
PUB
PUB
PUB
PUB
Rui Costa e Noronha Lopes vão estar frente a frente na RTP Notícias para o debate decisivo das eleições do Benfica. Está marcado para 21h15, em direto do Estádio da Luz.
PUB
Momento-Chave
Noronha Lopes critica Rui Costa por esquecer antiga liderança
Momento-Chave
"Não faço críticas pessoais" diz Noronha Lopes
Noronha Lopes admitiu durante a campanha que a sua mensagem "não chegou aos sócios do Benfica" e lembra agora que "não faço críticas pessoais", mas refere apenas "factos" sobre a presidência de Rui Costa.
Recusando responder se a campanha tem sido respeitosa, o segundo candidato mais votado na primeira volta frisa que o que está em causa é saber se Rui Costa, em quatro anos, "cumpriu ou não aquilo que deveria ser o objetivo de um presidente do Benfica", como "ganhar, equilibrar as contas, defender o Benfica".
"Isso na minha opinião não aconteceu e as minhas observações são feitas nesse âmbito", acrescenta. "Não confudamos as coisas.
Momento-Chave
Noronha Lopes diz ter sofrido "ataques pessoais lamentáveis"
Noronha Lopes diz ainda ter sofrido ataques pessoais. “Não consigo perceber que tenha havido um vice-presidente seu que me tenha feito ataques pessoais lamentáveis”, disse.
“Uma coisa são os ataques da internet, anónimos e gratuitas, outra coisa, pela qual os candidatos são responsáveis, são os ataques que partem da própria candidatura”, apontou.
Momento-Chave
Rui Costa considera o que se tem assistido nas redes sociais "lamentável"
“Aquilo a que eu tenho assistido nas redes sociais é lamentável. Fomentar o ódio é uma coisa que eu abomino”, acrescentou.
Momento-Chave
Rui Costa. As queixas sobre os SMS foram "feitas ao Benfica" que tinha 72 horas para as comunicar
O Benfica enviou uma participação à Comissão de Proteção de Dados", sobre o episódios dos SMS. Rui Costa refere que "as queixas foram feitas ao Benfica", tendo sido o departamento de auditoria interna que "encaminhou" como "decorre da lei" para a Comissão.
Momento-Chave
Mensagens de apelo ao voto. "É um não assunto" diz Noronha Lopes
Noronha Lopes repete a ideia de que as mensagens de apelo ao votos "foram enviadas aos voluntários", esclarecendo que estes são cerca de 700.
"Se depois algum desses voluntários reenviou" a mensagem "isso já não é problema desta candidatura", defende, parente acenos negativos de cabeça de Rui Costa.
"É um não assunto", afirma Noronha Lopes, pedindo para se falar de projetos para o clube.
Momento-Chave
Noronha Lopes: "O segundo lugar não existe"
A nível de palmarés nos últimos quatro anos, lamenta a ausência de “vermelho e branco”. Recordou as palavras de um antigo treinador do clube para afirmar que no Benfica “não há segundos lugares, o segundo lugar não existe”.
“Não está em causa a vontade do Rui Costa em ganhar”, disse.
Momento-Chave
Rui Costa: "Benfica está muito melhor do que há quatro anos"
“Sabem o que dou por este clube”, vincou, acrescentando que “o Benfica está muito melhor do que há quatro anos”.
Sobre os resultados nos anos recentes, Rui Costa expressa que o clube lutou em várias frentes na última época. “Enquanto benfiquista, se o Benfica não ganhar que perca como perdeu no ano passado”, assumiu.
Momento-Chave
Rui Costa rejeita ser oposição em caso de derrota
"Não consigo fazer aos outros aquilo que me fizeram a mim"
Questionado sobre se não fará uma espécie de oposição, Rui Costa responde: “Já passei por isso durante quatro anos e não consigo fazer aos outros aquilo que me fizeram a mim”.
Momento-Chave
Noronha Lopes "profundamente convicto" de que ganhará as eleições
Questionado sobre se voltará a candidatar-se uma terceira vez caso não seja eleito, Noronha Lopes diz que “neste momento não coloca esse cenário".
Momento-Chave
Ser presidente do Benfica "é a paixão da minha vida" diz Noronha Lopes
Sobre a possibilidade de recolher o eleitorado de João Diogo Manteigas, Noronha Lopes diz que "os sócios do Benfica são soberanos e pensam pela sua cabeça", apesar de já ter agradecido o apoio de Manteigas.
"Vamos começar agora a segunda volta e eu preparei-me para isto", lembra. Ser presidente do Benfica "é a paixão da minha vida"
Momento-Chave
Rui Costa agradece a confiança mas lembra que agora "parte do zero"
Rui Costa enaltece o ato eleitoral "estrondoso" da primeira volta, agradecendo a todos os envolvidos.
Agradecendo a todos os que lhe deram o voto "de confiança à minha pessoa e à minha liderança", Rui Costa lembra que agora, tal como o adversário, "parte do zero".
Momento-Chave
João Noronha Lopes. "Tenho de pedalar" para apanhar Rui Costa
João Noronha Lopes manifesta enorme alegria pelo ato eleitoral de sábado passado. "Somos os maiores", afirma, saudando os restantes candidatos eliminados.
A primeira volta foi completamente diferente, "temos todas as condições para unir os votos daqueles que não se revemem" na presidência de Rui Costa. "Tenho de pedalar", reconheceu.
Quanto à ideia de que se quer servir do Benfica e não servir o Benfica, João Noronha Lopes lembra o seu curriculum ao serviço do clube, para rejeitar a alegação.
Momento-Chave
Rui Costa e Noronha Lopes em frente a frente decisivo na RTP