Rui Costa vs Noronha Lopes. O debate para a Presidência do Benfica

Noronha Lopes admitiu durante a campanha que a sua mensagem "não chegou aos sócios do Benfica" e lembra agora que "não faço críticas pessoais", mas refere apenas "factos" sobre a presidência de Rui Costa.





Recusando responder se a campanha tem sido respeitosa, o segundo candidato mais votado na primeira volta frisa que o que está em causa é saber se Rui Costa, em quatro anos, "cumpriu ou não aquilo que deveria ser o objetivo de um presidente do Benfica", como "ganhar, equilibrar as contas, defender o Benfica".





"Isso na minha opinião não aconteceu e as minhas observações são feitas nesse âmbito", acrescenta. "Não confudamos as coisas.















