Desporto
Seleção Nacional
Rumo ao Mundial. Primeiro-ministro recebe comitiva nacional em São Bento
Antes de partir para o Mundial, a Seleção Nacional passou por São Bento, onde a comitiva foi recebida pelo primeiro-ministro.
No momento da despedida, o chefe do Governo deixou ainda conselhos à Seleção Nacional, pedindo aos jogadores que sejam ousados em campo e que não tenham medo de arriscar.
Ainda em São Bento, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol assumiu o grande objetivo da Seleção Nacional para este Mundial.
Pedro Proença agradeceu o apoio do Governo ao desporto e garantiu que o grupo viaja com muita convicção.
O líder da Federação sublinhou que Portugal tem pela frente aquilo que considera serem oito finais e assumiu o desejo de fazer na competição algo que nunca foi feito na história do futebol português.
Pedro Proença agradeceu o apoio do Governo ao desporto e garantiu que o grupo viaja com muita convicção.
O líder da Federação sublinhou que Portugal tem pela frente aquilo que considera serem oito finais e assumiu o desejo de fazer na competição algo que nunca foi feito na história do futebol português.