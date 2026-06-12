Rumo ao Mundial. Primeiro-ministro recebe comitiva nacional em São Bento

Luís Montenegro sublinhou que os jogadores vão transportar a bandeira de Portugal e fez questão de mencionar Diogo Jota, apelidando-o de '28.º elemento da equipa' e garantindo que o avançado faz parte do espírito e da alma desta campanha.

No momento da despedida, o chefe do Governo deixou ainda conselhos à Seleção Nacional, pedindo aos jogadores que sejam ousados em campo e que não tenham medo de arriscar.





Ainda em São Bento, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol assumiu o grande objetivo da Seleção Nacional para este Mundial.



Pedro Proença agradeceu o apoio do Governo ao desporto e garantiu que o grupo viaja com muita convicção.



O líder da Federação sublinhou que Portugal tem pela frente aquilo que considera serem oito finais e assumiu o desejo de fazer na competição algo que nunca foi feito na história do futebol português.

