Rumo ao Mundial. Primeiro-ministro recebe comitiva nacional em São Bento

Rumo ao Mundial. Primeiro-ministro recebe comitiva nacional em São Bento

Antes de partir para o Mundial, a Seleção Nacional passou por São Bento, onde a comitiva foi recebida pelo primeiro-ministro.

RTP /
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Luís Montenegro sublinhou que os jogadores vão transportar a bandeira de Portugal e fez questão de mencionar Diogo Jota, apelidando-o de '28.º elemento da equipa' e garantindo que o avançado faz parte do espírito e da alma desta campanha.

No momento da despedida, o chefe do Governo deixou ainda conselhos à Seleção Nacional, pedindo aos jogadores que sejam ousados em campo e que não tenham medo de arriscar.

Ainda em São Bento, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol assumiu o grande objetivo da Seleção Nacional para este Mundial.

Pedro Proença agradeceu o apoio do Governo ao desporto e garantiu que o grupo viaja com muita convicção.

O líder da Federação sublinhou que Portugal tem pela frente aquilo que considera serem oito finais e assumiu o desejo de fazer na competição algo que nunca foi feito na história do futebol português.
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