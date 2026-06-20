Desporto
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"Se quiserem remar connosco, o barco não vai parar" - Diogo Dalot
Depois do primeiro jogo no mundial de futebol, onde Portugal empatou a uma bola com o Congo, o lateral Diogo Dalot, deu esta tarde uma conferência de imprensa, a partir de Palm Beach, Florida e descreve o ambiente na selecção portuguesa está %u201Cbom%u201D, mas os primeiros dias após o jogo "foram difíceis", sublinha. Mas o importante agora é o foco no próximo jogo e na vitória.
O último resultado, frente ao Congo, serve para não fugir à responsabilidade e %u201Cter os pés bem assentes na terra%u201D. Agora é olhar para o resultado e olhar para o próximo jogo %u2013 com o Uzbequistão %u2013 com confiança e vontade de ganhar, pois %u201Cé impossível passar por um mundial sem passar por dificuldades%u201D, refere Diogo Dalot.
O jogador admite que houve falhas no jogo frente ao Congo, justificando-se com a falta de tempo para treinar. Apesar disso há agora consciência dos problemas que surgiram e vão ser rectificados.
%u201CNão fizemos o suficiente para ganhar o jogo? Não! Não nos vamos esconder disso? Não! %u201C. A atitude agora é mudar e trabalhar para alterar esta imagem, explica.
Faltam agora três jogos nesta fase de grupo e qualquer perda de ponto pode ser decisivo. A selecção nacional joga terça-feira frente ao Uzbesquistão.