"Se quiserem remar connosco, o barco não vai parar" - Diogo Dalot

Quanto as polémicas em torno do capitão da equipa, Cristiano Ronaldo, o jogador da selecção portuguesa diz que Ronaldo já está habituado a lidar com as críticas. Contudo transmite confiança ao grupo referindo que as críticas fazem parte devido ao elevado nível que Portugal sempre demonstrou, e estas não vão deixar de existir.



O último resultado, frente ao Congo, serve para não fugir à responsabilidade e %u201Cter os pés bem assentes na terra%u201D. Agora é olhar para o resultado e olhar para o próximo jogo %u2013 com o Uzbequistão %u2013 com confiança e vontade de ganhar, pois %u201Cé impossível passar por um mundial sem passar por dificuldades%u201D, refere Diogo Dalot.



O jogador admite que houve falhas no jogo frente ao Congo, justificando-se com a falta de tempo para treinar. Apesar disso há agora consciência dos problemas que surgiram e vão ser rectificados.



%u201CNão fizemos o suficiente para ganhar o jogo? Não! Não nos vamos esconder disso? Não! %u201C. A atitude agora é mudar e trabalhar para alterar esta imagem, explica.



Faltam agora três jogos nesta fase de grupo e qualquer perda de ponto pode ser decisivo. A selecção nacional joga terça-feira frente ao Uzbesquistão.