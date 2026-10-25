Sp. Braga coleciona terceira derrota consecutiva

O Nacional da Madeira pôs fim a uma série negra na I Liga com uma vitória por 1-0 na receção ao Sporting de Braga, que já não ganha no campeonato há quatro jogos.

O golo do avançado espanhol Baeza surgiu aos 19 minutos e permitiu aos 'alvinegros' interromper uma série de seis derrotas consecutivas para o campeonato, mantendo ainda a situação de crise nos 'arsenalistas', que somaram o quarto jogo sem vencer para a Liga e terceira derrota consecutiva no campeonato.





Com este triunfo obtido na 9.ª jornada, o Nacional sobe ao 15.º lugar, já fora da zona de descida, com sete pontos, os mesmos do Casa Pia, 16.º, em zona de disputa de play-off de manutenção, e do Rio Ave, 17.º, em zona de descida direta, enquanto que os 11 pontos até agora averbados pelo Sporting de Braga valem a nona posição, com a substituição de treinador (Carlos Vicens deu lugar a Franclim Carvalho) no princípio da semana passada a não ter o resultado imediato desejado pelo clube minhoto.