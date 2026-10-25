O Nacional da Madeira pôs fim a uma série negra na I Liga com uma vitória por 1-0 na receção ao Sporting de Braga, que já não ganha no campeonato há quatro jogos.
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Sp. Braga coleciona terceira derrota consecutiva
RTP
O golo do avançado espanhol Baeza surgiu aos 19 minutos e permitiu aos 'alvinegros' interromper uma série de seis derrotas consecutivas para o campeonato, mantendo ainda a situação de crise nos 'arsenalistas', que somaram o quarto jogo sem vencer para a Liga e terceira derrota consecutiva no campeonato.