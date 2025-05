Sporting campeão. A festa do título de campeão nacional

Primeiro ato: a perfeição de Amorim



Segunda ato: após a perfeição, a descida ao inferno

Terceiro ato: a acalmia veio de Guimarães

A altura mais complicada chegou no fim de fevereiro com empates consecutivos frente ao Arouca (2-2) e AFS (2-2) e com o Sporting a ver o Benfica a aproximar-se da liderança.





No dia 17 de maio, dia de todas as decisões, o Sporting recebeu o Vitória de Guimarães, necessitado de pontos para garantir a vaga na Liga Conferência.





Pedro Gonçalves e Viktor Gyokeres não deixaram qualquer dúvida e com um triunfo difícil mas merecido de 2-0, o Sporting conquistou o bicampeonato que fugia há 70 anos.





Na noite de sábado, 17 de maio, o Marquês voltou a vestir-se de verde e branco. O Sporting é campeão nacional da temporada 24/25.

Um bicampeonato dividido em três atos. O Sporting alcança o título depois de um ano de altos, baixos e da estabilização de uma equipa que sofreu com lesões e o assédio do Benfica pelo lugar cimeiro da Liga Portuguesa. Foi assim que Ruben Amorim entusiasmou os adeptos do Sporting na festa do Marquês em 2024, dando conta da vontade de permanecer no banco dosO início nem foi o melhor com a derrota para o FC Porto na Supertaça, depois de ter estado a vencer por 3-0. No entanto, no primeiro terço do campeonato só deu Sporting. Onze jogos e onze vitórias, num registo perfeito de Ruben Amorim, que em Novembro saiu do Sporting, aclamado pelos adeptos, para o comando técnico do Manchester United, clube onde ainda não convenceu totalmente., marcando vários golos e sendo decisivo nas vitórias do Sporting. Houve goleadas sobre o Rio Ave, o Nacional da Madeira, Farense, Arouca, AFS, Estoril-Praia, Famalicão e Estrela da Amadora. Pelo meio, o FC Porto não foi capaz de parar o Sporting em Alvalade e o canto do cisne teve lugar em Braga.Morita e Hjulmand puxaram pelosna cidade dos Arcebispos e Conrad Harder fez o mais difícil: dar a volta à equipa da casa com dois golos tardios., onde foi campeão por duas vezes e ainda almejou um terceiro campeonato.A juntar a um início perfeito, o Sporting ainda se mostrava na Liga dos Campeões com grandes resultados: vitória sobre o Lille e o Sturm Graz, um empate frente ao PSV Eindhoven e um triunfo histórico sobre o Manchester City, de Pep Guardiola.Vitória por 4-1 sobre o campeão inglês com um hat-trick de Viktor Gyokeres. Frederico Varandas disse adeus a Ruben Amorim e deu as boas-vindas João Pereira, que treinada a equipa B do Sporting. Foi assim que Frederico Varandas deu início à carreira de João Pereira como treinador principal do Sporting. Depois de Ruben Amorim, o presidente do Sporting ficou por casa e chamou o antigo jogador, que saiu da equipa B para rumar à primeira equipa.Apesar de ter falado num “presente envenenado” para João Pereira, Frederico Varandas mostrava-se confiante num Sporting que iria continuar a jogar bom futebol e manter a toada vitoriosa em Portugal e na Europa. E o primeiro jogo parecia confirmar a vontade do presidente leonino.Na estreia, João Pereira liderou o Sporting para a Taça de Portugal, frente ao Amarante. O resultado foi uma goleada por 6-0, com o novo técnico a deixar boas indicações. No entanto, o pior estaria para vir.Frente ao Arsenal começou o calvário de João Pereira e de um Sporting habituado a ganhar. Osforam a Alvalade golear por 5-1 na primeira grande derrota dosna temporada. Pensando-se que seria apenas um percalço no caminho, J, algo inédito na temporada.De seguida, nova derrota na Liga dos Campeões, frente ao Club Brugge para osconseguirem duas vitórias consecutivas: no campeonato, frente ao Boavista, e para a Taça de Portugal, com os açorianos do Santa Clara. Ao sétimo jogo, João Pereira somava a terceira e última vitória enquanto treinador do Sporting.A 22 de dezembro, o Sporting voltou a tropeçar, em Barcelos, num empate a zero e. Oito jogos em que o técnico somou três vitórias, um empate e quatro derrotas. No campeonato, em doze pontos possíveis, o antigo jogador conquistou apenas quatro.Seguia-se o dérbi com o Benfica em Alvalade e a necessidade de ter um substituto que voltasse a levantar a moral e a confiança de um grupo que num mês perdeu a magia dos primeiros meses com Ruben Amorim.Há mais de um ano que estava no radar do Sporting, garantiu Frederico Varandas. Depois de um trabalho vistoso no Moreirense e Vitória de Guimarães,. E sem grande tempo para pensar em “presentes envenenados”, oA 29 de dezembro, o técnico recebeu o Benfica, que com Bruno Lage procurava subir na classificação e chegar ao título.Mas nem sempre de vitórias se fez o caminho do técnico.e ao assédio cada vez maior do Benfica.No entanto, a presença do rival acordou oque foi começando a reerguer-se das várias lesões e a vencer as partidas da Liga.(derrotou o FC Porto por 4-1 na mesma jornada).e com o Benfica a empatar em casa frente ao Arouca.Uma partida denominada como o “jogo do século” e que terminou num empate a um golo. Trincão colocou o Sporting em vantagem logo aos quatro minutos e Akturkoglu empatou para o Benfica.(triunfo em Alvalade, empate na Luz).