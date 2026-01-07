Sporting de Braga vence Benfica e defronta Vitória de Guimarães na final da Taça da Liga

Com 17.469 espetadores nas bancadas, em Leiria, o encontro começou com uma grande oportunidade para o Benfica. Cruzamento da direita de Dedic, desvio de primeira de Pavlidis para excelente intervenção de Lukas Hornicek, e, na recarga, o dono da baliza do Sporting de Braga voltou a negar os intentos a Sudakov.



Na resposta, o árbitro marcou grande penalidade para os bracarenses. Otamendi derrubou Rodrigo Zalazar, mas após revisão VAR João Pinheiro apontou para livre direto à entrada da área. Na marcação do castigo Zalazar atirou contra a barreira benfiquista.



Os encarnados voltaram a ameaçar com uma investida de Leandro Barreiro para Pavlidis, o grego amorteceu para o disparo de Richard Ríos, que passou junto ao poste esquerdo da baliza à guarda de Lukas Hornicek.



Numa partida de parada e resposta, o Sporting de Braga marcou ao minuto 19. Assistência de Rodrigo Zalazar para o remate de Pau Víctor, no coração da área, sem hipótese de defesa para Trubin. Estava feito o primeiro tento do encontro.



Pouco depois da meia-hora de jogo o Sporting de Braga voltava a marcar. Arrancada de Rodrigo Zalazar, que deixou para trás Sudakov e Otamendi, e já no interior da grande área, frente a frente a Trubin, rematou sem hipóteses para o guarda-redes ucraniano.



Nos descontos do primeiro tempo o Sporting de Braga esteve perto do terceiro. O remate de Ricardo Horta, após receber um passe de Rodrigo Zalazar, saiu à malha lateral da baliza de Trubin. Tudo começou num erro de Samuel Dahl na saída de bola.



Numa primeira parte quase toda dominada pelos arsenalistas, com e sem bola, não espanta a vantagem do Sporting de Braga sobre o Benfica que tem sido incapaz de chegar com verdadeiro perigo à baliza de Hornicek, tirando um ou outro apontamento.



José Mourinho operou uma substituição ao fazer entrar Prestianni para o lugar de Manu e a segunda parte trouxe um Benfica diferente, mais agressivo. Nos primeiros minutos, Sudakov criou algum perigo num livre direto. O remate do ucraniano saiu ligeiramente ao lado da baliza de Hornicek.



Na resposta, Trubin evitou o terceiro golo arsenalista. Cruzamento de Rodrigo Zalazar, do lado direito, e remate de Pau Víctor, no interior da grande área, para bela intervenção do guarda-redes ucraniano do Benfica.



À passagem da hora de jogo grande penalidade para o Benfica. Paulo Oliveira derrubou Pavlidis. O grego, na conversão do castigo máximo, não tremeu e enganou Hornicek. O Sporting de Braga reagiu bem ao golo encarnado e Fran Navarro teve tudo para fazer o terceiro. O remate do espanhol saiu enrolado, mas valeu ao Benfica o corte de Tomás Araújo.



Ao minuto 81, e numa altura em que o Benfica estava melhor na partida, o Sporting de Braga marcou. Livre batido por Ricardo Horta, do lado direito, Trubin ainda conseguiu uma primeira defesa, mas, na recarga, Lagerbielke não perdoou e fez o 1-3.



Até ao final, registo para a expulsão de Otamendi por protestos. O central encarnado viu o segundo amarelo e consequente expulsão.



Os bracarenses, que conquistaram o troféu em 2012/13, 2019/20 e 2023/24, garantiram pela sexta vez a presença na final, em que irão protagonizar um duelo minhoto com o rival Vitória de Guimarães, no sábado, novamente em Leiria

