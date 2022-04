Sporting entrega o título ao FC Porto e permite aproximação do Benfica

O Benfica foi a Alvalade vencer o Sporting por duas bolas a zero, com um golo marcado em cada metade. Darwin abriu o marcador aos 14 minutos e o suplente Gil Dias fechou a contagem já nos descontos.

Este resultado deixa o FC Porto à beira do título e dá novo alento ao Benfica, que diminui a desvantagem para os leões para seis pontos, mantendo ao alcance o objetivo do segundo lugar, sinónimo de qualificação direta para a Liga dos Campeões.







Os encarnados passaram a somar 67 pontos, contra 73 do rival de Alvalade, agora a nove do líder FC Porto, que pode assegurar o título já na próxima ronda,se somar mais um ponto em Braga do que os leões no Bessa, no dia 25 de abril.





Veja o resumo do jogo.