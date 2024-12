Sporting pondera saída imediata de João Pereira do comando técnico do clube

A RTP apurou que Frederico Varandas está inclinado a deixar cair João Pereira, apesar de, na última semana, ter assegurado a continuidade do treinador.



O empate de ontem à noite em Barcelos voltou a fazer soar os alarmes. O presidente do Sporting está a ser pressionado interna e externamente para demitir a equipa técnica.



O empate frente ao Gil Vicente, e a falta de resposta da equipa em mais um jogo, terão levado Frederico Varandas a mudar de ideias. O atual treinador do Sporting pode já não orientar a equipa no dérbi com o Benfica.