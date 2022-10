Taça de Portugal. Rúben Amorim afirma: "A culpa não vai morrer solteira"

O treinador do Varzim elogia o Sporting e Rúben Amorim assume responsabilidades.





O Sporting foi este domingo eliminado na terceira ronda da Taça de Portugal após perder (0-1) frente ao Varzim no Estádio Cidade de Barcelos, naquela que foi o primeiro triunfo dos poveiros em confrontos com os leões na prova rainha.



Em declarações no final da partida, Rúben Amorim sublinhou que os "leões" têm de ser muito melhores, principalmente contra equipa de escalões inferiores, como o Varzim.







Na análise ao jogo o técnico leonino observou: "A equipa demonstrou incapacidade de marcar golo, com um caudal ofensivo que seria normal contra uma equipa muito bem organizada, mas tivemos mais do que situações para fazer melhor. Qualquer bola está a dar golo na nossa baliza, tem sido um bocado a história do campeonato. Parabéns ao Varzim, temos de levantar a cabeça e olhar para as competições que ainda faltam".