Taça de Portugal. Sporting, Benfica e Porto prometem respeito por adversários

por RTP

Foto: Ana Serapicos - RTP

Está definida a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Representantes dos "grandes" falam em respeito pelos adversários. Mas sempre com a ambição de seguir em frente.

O Sporting, detentor do troféu, vai defrontar o Paços de Ferreira, da segunda divisão.

Já o Benfica, recordista da competição com 26 conquistas, joga em Trás-os-Montes com o Chaves, também do segundo escalão.

O Futebol Clube do Porto, líder do campeonato, vai até Celorico de Basto jogar com o Celoricense, do Campeonato de Portugal.

O sorteio desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, confirmou ainda que as equipas da I Liga vão jogar fora de casa na próxima jornada. Os jogos são no fim de semana de 18 e 19 de outubro.

