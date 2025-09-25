Taça de Portugal. Sporting, Benfica e Porto prometem respeito por adversários
Foto: Ana Serapicos - RTP
Está definida a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Representantes dos "grandes" falam em respeito pelos adversários. Mas sempre com a ambição de seguir em frente.
Já o Benfica, recordista da competição com 26 conquistas, joga em Trás-os-Montes com o Chaves, também do segundo escalão.
O Futebol Clube do Porto, líder do campeonato, vai até Celorico de Basto jogar com o Celoricense, do Campeonato de Portugal.
O sorteio desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, confirmou ainda que as equipas da I Liga vão jogar fora de casa na próxima jornada. Os jogos são no fim de semana de 18 e 19 de outubro.