Sporting visita Paços de Ferreira na Taça de Portugal

Finalista vencido na época passada, o Benfica joga no estádio do Desportivo de Chaves, também do escalão secundário, enquanto o FC Porto visita o Celoricense, equipa do Campeonato de Portugal, na ronda que marca a estreia das equipas da I Liga na prova.



No sorteio, estiveram envolvidos 18 clubes da I Liga, 11 conjuntos da II Liga, 10 da Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal ainda nove dos campeonatos distritais, num total de 64 equipas.



As partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal jogam-se no fim de semana de 18 e 19 de outubro, enquanto os duelos da quarta ronda disputam-se em 22 e 23 de novembro.