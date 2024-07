Ténis de mesa. Português Marcos Freitas eliminado na primeira ronda

O português mostrou-se "muito desiludido" com a derrota face ao dinamarquês Anders Lind, que “foi melhor”, na primeira ronda do torneio individual de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024.



"Foi um jogo difícil, realmente ele jogou muito bem taticamente. Eu tive alguma dificuldade em entrar no jogo. No primeiro set, estive a ganhar por 9-7, podia ter fechado, não fechei, e as coisas complicaram-se", disse à agência Lusa o jogador luso, 17.º do ranking mundial, manifestando-se conformado com o resultado diante do 60.º da hierarquia.



Marco Freitas destacou ainda que, depois de ter perdido os primeiros dois parciais, tornou-se mais difícil dar a volta.