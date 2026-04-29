Tondela gela Alvalade com dois golos nos descontos

Luis Suárez (62 minutos) e João Silva (78), este na própria baliza, deram aos ‘leões’ uma margem que parecia confortável, só que, nos ‘descontos’, já depois de Makan Aïko falhar uma grande penalidade para os beirões, os visitantes conseguiram empatar em apenas dois minutos, com um autogolo de Salvador Blopa (90+2) e um golo de Cícero (90+4).



Os bicampeões nacionais, que somaram o terceiro jogo seguido sem vencer na I Liga, estão no terceiro lugar, com 73 pontos, menos dois do que o Benfica (75), segundo classificado, e a nove do líder FC Porto (82), enquanto o Tondela, que tem apenas um triunfo nos últimos 15 encontros, é 17.º e penúltimo, com 22, e continua na luta pela manutenção.