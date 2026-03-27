Último treino em Cancún antes do México-Portugal

A seleção portuguesa faz hoje o último treino em Cancún e viaja ao início da noite para a Cidade do México, onde, sábado, defronta o México, num encontro particular que serve de preparação para o Mundial2026.



Portugal trabalha e despede-se do Mayakoba Training Center com uma sessão agendada para 17:00 (22:00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos do treino a serem abertos à comunicação social, como é habitual.



Na quinta-feira, o selecionador Roberto Martínez contou com todos os 26 jogadores convocados, incluindo os médios João Neves e Pedro Gonçalves, que estiveram limitados no arranque do estágio.



Antes do treino, às 12:30 (17:30), Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do jogo com os mexicanos em conferência de imprensa, que vai decorrer junto da unidade hoteleira onde a seleção portuguesa está instalada na Riviera Maya.



Ainda hoje, após o treino, a comitiva lusa viaja para a Cidade do México, onde, no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), defronta a seleção local, na reabertura do mítico Estádio Azteca.



Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta.



No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.

