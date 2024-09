José Mota não resistiu às seis derrotas nas seis primeiras jornadas e deixou o comando técnico do Farense, atual lanterna-vermelha do campeonato, com zero pontos. Filipe Martins também já não é treinador do Estrela da Amadora. À sexta jornada, a equipa da região de Lisboa tem quatro derrotas e dois empates e segue no penúltimo lugar da I Liga, com dois pontos.