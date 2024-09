Comissão técnica assegura próximos jogos do Estrela da Amadora

Uma comissão técnica vai assumir o comando do Estrela da Amadora durante os próximos dois jogos, após a saída de Filipe Martins, disse hoje à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

A mesma fonte revelou que a comissão técnica será liderada pelo diretor desportivo José Faria, ligado há uns anos ao clube da Amadora, primeiro como treinador adjunto, depois como coordenador da formação, com a sua última experiência como técnico a ser em 2020/21, à frente da equipa de sub-23 do Leixões.



Além de José Faria, a comissão técnica será formada por Daniel Rosendo (treinador da equipa B), Litos Boaventura (técnico dos sub-23), Fernando Marques (analista) e Ricardo Malafaia (adjunto), sendo que os dois últimos já faziam parte da equipa de Filipe Martins.



Com o Estrela da Amadora na 17.ª e penúltima posição, com apenas dois pontos, Filipe Martins deixou o clube, com a nova comissão técnica a liderar o clube nos dois próximos jogos, com Moreirense e Gil Vicente, antes de nova paragem para os jogos de seleções, altura em que deverá estar escolhido o novo treinador.