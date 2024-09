Filipe Martins deixa o Estrela da Amadora e é a terceira `baixa` na I Liga

Na sua primeira temporada na Reboleira, Martins, de 46 anos, até começou bem com um empate no Minho com o Sporting de Braga (1-1), mas acabou por falhar qualquer triunfo, somando apenas mais um ponto depois desse embate, registo que deixa o Estrela no 17.º e penúltimo lugar do campeonato.



É a terceira ‘chicotada psicológica’ desde o início da I Liga - Tozé Marreco deixou o Gil Vicente antes da estreia no campeonato -, depois do despedimento de Daniel Sousa, no Sporting de Braga, logo na primeira jornada, e do afastamento do alemão Roger Schmidt, no Benfica, no final da quarta jornada.



Carlos Carvalhal rendeu Daniel Sousa nos bracarenses, enquanto Bruno Lage, antigo campeão pelos ‘encarnados’, regressou à Luz.



O tal empate caseiro com o Estrela da Amadora na estreia levou logo, de forma surpreendente, à queda de Daniel Sousa no Braga, com o presidente António Salvador, poucos dias depois, a chamar Carvalhal, que já tinha passado pelo clube.



Já Roger Schmidt, que acabou a última época muito contestado no Benfica, começou a I Liga com uma derrota por 2-0 no terreno do Famalicão, mas ainda teve uma ‘almofada’ quando venceu Casa Pia (3-0) e Estrela da Amadora (1-0) na Luz.



Contudo, o empate no campo do Moreirense (1-1), com os golos dos ‘encarnados’ a chegarem já nos descontos, acabou por resultar no fim do ciclo do germânico no emblema lisboeta.



- Mudanças de treinador na edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol:



Jornada Clube Sai Entra



1.ª Sporting de Braga Daniel Sousa Carlos Carvalhal



2.ª Gil Vicente Carlos Cunha (interino) Bruno Pinheiro



4.ª Benfica Roger Schmidt Bruno Lage



6.ª Estrela Amadora Filipe Martins ainda a designar