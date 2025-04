Taça de Portugal. Rio Ave - Sporting

Hoje é dia da segunda-mão das meias finais da Taça de Portugal, com as equipas do Rio Ave e Sporting a jogarem em Paços de Ferreira, que será a casa do Rio Ave até ao fim da temporada, devido aos danos provocados pela depressão Martinho no estádio dos Arcos, em Vila do Conde. Uma partida com início às 20h45, e com transmissão na RTP 1 e Antena 1.

O Sporting é o primeiro dos rivais lisboetas a entrar em ação.



Os ‘leões’, que conquistaram 17 vezes a Taça de Portugal - a última em 2019 – e perseguem a 31.ª presença na final, venceram o Rio Ave nos três confrontos realizados nesta temporada: dois na I Liga (3-1, em casa, e 3-0, fora) e o embate inicial das ‘meias’.



O líder da I Liga, em igualdade com o Benfica, tem mais de o dobro dos pontos do Rio Ave, 11.º classificado na prova, que terá um capítulo decisivo em 10 de maio, com o dérbi lisboeta na 33.ª e penúltima jornada, duas semanas antes da final da Taça, agendada para 25 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.







Rio Ave





O treinador do Rio Ave garantiu que a sua equipa continua a “alimentar o sonho” de chegar à final da Taça de Portugal de futebol, apesar da desvantagem de dois golos frente ao Sporting.

Ainda assim, mostrou-se confiante de que o Rio Ave poderá causar dificuldades aos ‘leões’, desde que mantenha o equilíbrio tático e a concentração ao longo dos 90 minutos.









Sporting CP





Já o treinador do Sporting, Rui Borges, advertiu que a vantagem de 2-0 nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol é um resultado “perigoso” e apontou a resolver “rapidamente” a eliminatória com o Rio Ave.



Os ‘leões’ venceram o encontro da primeira mão, por aquele resultado, no Estádio José Alvalade, e visitam os vilacondenses, na terça-feira, em Paços de Ferreira, para decidir quem segue para a final.



“Seria um erro da nossa parte [defender a vantagem]. Jamais! É o resultado mais perigoso do futebol, por toda a sua história, o 2-0. Por isso, jamais poderíamos entrar num momento expectante”, afirmou o treinador ‘leonino’, em Alcochete, remetendo para as suas primeiras declarações na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Logo nessa interversão, Borges tinha afirmado que o resultado que se regista “ao intervalo” da eliminatória de dois jogos é “inglório” e “matreiro”, pelo que perspetivou, depois, “um jogo difícil, onde a outra equipa [Rio Ave] vai acreditar sempre, porque dá uma passagem à final”.



“Por isso, jamais vamos entrar em modo de expectativa, mas sim no modo de querer resolver o mais rapidamente possível a eliminatória”, concluiu.



