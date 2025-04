Sporting de volta ao topo da Liga

Rio Ave foi a Moreira de Cónegos bater a equipa local por 2-0 e pôs fim a uma série negra de quatro derrotas consecutivas. Com este resultado, os vila-condenses ascenderam ao 11.º lugar, com 32 pontos, enquanto o Moreirense é 10.º classificado, com 35.

derrota caseira do Gil Vicente perante o V. Guimarães (0-1), entram ainda outros jogos disputados no sábado.

No duelo entre os 'tranquilos', Famalicão e Estoril (3-0), os da casa bateram expressivamente a grande sensação desta segunda volta. Já o Boavista, que parecia renascido com a vitória na 28.ª no campo do Rio Ave (2-0), teve novo duro choque com a realidade e perdeu pela 19.ª vez na prova, agora no Bessa, perante o Nacional (0-1), com os visitantes darem um passo importante rumo à manutenção, objetivo que parece já fora do alcance dos axadrezados, últimos, com 18 pontos.





(Com Lusa)

Quando se esperava uma exibição assertiva da equipa de Bruno Lage, não só pela série de nove vitórias seguidas que apresentava no registo mais recente, mas sobretudo pelo 4-1 imposto ao FC Porto no Dragão na última ronda,, agora com ambos a registarem 69 pontos, com cinco jornadas por disputar.Kökçü, aos 60 minutos, após uma excelente jogada coletiva, e Pavlidis, aos 80, com o quinto golo em três jogos, deram duas vezes vantagem ao Benfica, mas o Arouca respondeu por Güven Yalçin, aos 72, de grande penalidade, e Wederson, nos descontos, aos 90+6.O tento do Arouca queo Estádio da Luz aconteceu numa altura em que figuras como Di Maria, Kökçu e Pavlidis já tinham sido rendidas por Bruno Lage.A primeira etapa dofinal pelo título será já no fim de semana de Páscoa, com o Sporting a receber o Moreirense e o Benfica a jogar em Guimarães, com o Vitória.Domingo, osque no dia anterior havia vencido nos Açores o Santa Clara (1-0), mas o, após golear o AVS (4-1), um dia depois de o FC Porto ter, mercê da vitória (1-0) no terreno do Casa Pia.No Minho, o médio internacional Uros Racic ‘bisou’, aos 26 e 37 minutos, e foi a figura da partida, depois de Ricardo Horta ter aberto o marcador, aos cinco, e com Amine El Ouazzani a confirmar a goleada, aos 90+3. Rafa Rodrigues ainda faturou para os forasteiros, aos 45+1.A formação de Carlos Carvalhal passou a contabilizar 60 pontos no terceiro posto, contra 59 do FC Porto, enquanto o AVS, que somou a quinta derrota consecutiva, manteve-se no 16.º posto, de, com 23, menos três do que Estrela da Amadora e Gil Vicente, numa ronda em que ona luta pela manutenção.Na Reboleira, os algarvios colocaram ponto final numa série de 13 jogos consecutivos sem ganhar, ao vencerem por 1-0 o Estrela, com um golo solitário de Rui Costa, aos 47 minutos.O guarda-redes brasileiro Kaique Pereira, em estreia pelo Farense, ainda parou um penálti do seu compatriota Rodrigo Pinho, aos 40 minutos.O Farense isolou-se no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, menos dois do que o AVS.