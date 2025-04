Famalicão vence Estoril

Sorriso, Sejk e Gil Dias marcaram os golos com que o Famalicão obteve a terceira vitória consecutiva na I Liga, desta feita na receção ao Estoril Praia em jogo da 29.ª jornada.

O marcador só funcionou na segunda parte, primeiro com o golo do brasileiro Sorriso, aos 63, a que se seguiu o do checo Václav Sejk, aos 72, e o de Gil Dias, aos 90+3, ambos obtidos pouco depois de os seus autores terem entrado em jogo.



Com este triunfo, o sétimo nos últimos 10 jogos, o Famalicão segue no sétimo lugar, com 43 pontos, mais quatro do que o Estoril Praia, que é nono.