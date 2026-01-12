Diretor desportivo do Granada confirma transferência de Faye para o Sporting

Faye é esperado em Lisboa a qualquer momento para realizar exames médicos e assinar um contrato válido por quatro épocas e meia com o Sporting.



A conclusão do negócio está apenas dependente da definição dos montantes das tranches, numa transferência que deve fazer-se por 6,5 milhões de euros, com os espanhóis a garantirem 10% de uma futura venda.



Miguel Melgar, diretor desportivo do Granada, defende que esta é uma aposta ganha do Sporting, que se antecipou a clubes da La Liga.



“Tenho vários diretores desportivos de clubes da primeira divisão a perguntarem por Faye, mas agora já vão tarde”, confirmou o dirigente.



Melgar reforçou que o Sporting é “a escolha acertada” para a carreira do internacional senegalês de 22 anos: “É o clube ideal para ele. É um futebolista que vai gostar muito de Portugal. É muito jovem, muito rápido, tem golo, pode jogar pelos dois corredores, trabalha muito e é intenso”.



O atraso com os últimos detalhes da negociação adiou a chegada de Faye a Portugal. O senegalês será o segundo reforço de inverno da formação leonina, depois da contratação de Luís Guilherme ao West Ham, por 14 milhões de euros.



O ainda jogador do Granada fazia parte da lista de potenciais alvos dos leões para o mercado de janeiro, como deu conta a imprensa portuguesa e espanhola no início do mês. Faye chegou ao clube de Andaluzia esta temporada, onde somou 21 encontros, com dois golos marcados e seis assistências.