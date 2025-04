Vitória de Guimarães vence em Barcelos

O Vitória de Guimarães ascendeu sexta-feira, provisoriamente, ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no reduto do Gil Vicente, no encontro inaugural da 29.ª jornada da prova. O suplente Gustavo Silva, lançado por Luís Freire aos 54 minutos, marcou, aos 77, o tento dos forasteiros, que pontuaram pela 10.ª ronda seguida. A formação vimaranense passou a somar 48 pontos, mais dois do que o Santa Clara, que no sábado recebe o campeão Sporting, enquanto o conjunto de César Peixoto, 14.º, manteve-se com 26, três acima do AVS, 16.º, em posição de play-off.