Vitória tangencial do Benfica frente ao Portimonense

Perante cerca de 50 mil adeptos, o Benfica marcou cedo, num penálti marcado por João Mário, mas acabou o jogo de forma inquieta pela imensa falta de eficácia durante esta partida. Aursnes também falhou um penálti, António Silva cabeceou à barra e Gonçalo Ramos não acertou nas redes por diversas ocasiões. O Portimonense ainda esteve perto do empate, mas o Benfica somou os 3 pontos que consolidam a vantagem na liderança. Com esta vitória, o Benfica lidera, com 40 pontos, e conserva a vantagem de seis pontos para o Sporting de Braga, que ocupa o segundo posto e conta mais dois pontos do que o FC Porto, terceiro e que joga no sábado fora com o Casa Pia. O Portimonense ocupa provisoriamente o sétimo lugar, com 19 pontos.