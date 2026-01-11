Volta ao mundo. Francisco Lufinha terminou a viagem em Lisboa

Após mais de dois anos no mar, o atleta recordista mundial de kitesurf regressou, com a sua mulher, Margarida Lufinha e com os seus dois filhos, Francisco e Vera, agora com sete e cinco anos, respetivamente, da viagem de circum-navegação, no veleiro catamaram chamado ‘Zinga’, de 1996, que a família restaurou.No regresso a Lisboa, a família foi recebida em apoteose por centenas de pessoas em terra e por dezenas de embarcações no rio Tejo, entre as quais se destacava a icónica caravela ‘Vera Cruz’.

“Não estávamos a espera desta receção. É surreal. Eu já fiz umas quantas chegadas depois de desafios extremos de kitesurf e esta, em família, tem um significado muito maior por estar com os meus filhos e mulher”, afirmou Lufinha.





Na viagem seguiram os dois filhos do atleta, que salientou que para estes, terem os pais a acompanhá-los 24 horas por dia “é um luxo” e que procurou “atribuir responsabilidades” às crianças, algo que considera que os “marcou e deixará mais humildes”, alertando, contudo, que a exposição “pode levá-los para outro lado”, mas que Lufinha, em conjunto com a mulher, Margarida, iriam “ter rédea curta”.



Lufinha salientou, também, que esta é a “altura certa” para os filhos voltarem e terem “o que mais faltou durante a viagem”, regressando à escola o que, considera o ‘kitesurfer’, “vai contribuir bem para a parte social” destes.



No mar desde setembro de 2023, os filhos, Francisco e Vera, estiveram ausentes da escola, tendo Lufinha destacado o papel da sua mulher para colmatar este fator.

