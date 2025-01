AR aprova igual acesso a apoios sociais dos trabalhadores estudantes a recibo aos dependentes

O projeto foi aprovado, na generalidade, sem votos contra e com a abstenção do PS, baixando agora ao processo de apreciação na especialidade.

Em votação estiveram ainda um conjunto de projetos de lei e de resolução de vários partidos da oposição sobre o regime fiscal dos trabalhadores independentes, visando a descida da retenção na fonte destes trabalhadores, a subida do valor de rendimento isento de IVA e a eliminação do pagamento por conta, mas foram todos rejeitados - ainda que com conjugações de sentidos de voto diversos por parte dos vários partidos.