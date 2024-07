Banco de Fomento lança novas linhas de garantia de 3,6 mil ME

"A possibilidade de partilhar o risco de crédito de financiamentos entre os bancos, as sociedades de garantia mútua, o BPF e a União Europeia é uma forma muito interessante de pôr à disposição do setor empresarial mais financiamento bancário em melhores condições para preparar a economia portuguesa para o futuro, garantindo às empresas condições para a inovação, resiliência, transição digital e aspetos de sustentabilidade" , salientou Celeste Hagatong, presidente do Banco de Fomento, na cerimónia de assinatura dos protocolos.

Estão em causa nesta operação as novas Linhas de Garantia BPF InvestEU, cujo protocolo é assinado por 20 instituições de crédito e quatro Sociedades de Garantia Mútua.

As linhas "estarão abertas a partir das 17:00 de hoje através do portal de acesso", indicou.

Hagatong destacou que estes são os "primeiros instrumentos financeiros estruturados desta forma com o alívio da concorrência de fundos públicos, no fundo de garantia mútua", sendo que para tal foi necessário "reforçar os capitais próprios do banco a partir das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência".

Além disso, "houve que fazer um trabalho de fundo no BPF no que respeita à organização e processos, de forma que ganhasse estatuto de parceiro de implementação". "Foi um processo longo e muito exigente", admitiu a responsável.

Com o processo concluído, o Banco de Fomento é agora a "única instituição portuguesa com este estatuto", o que é "importante para novos acessos ao programa InvestEU e outros programas europeus em que este estatuto é exigido", sublinhou Hagatong.