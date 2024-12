Bancos em Portugal. Onze gestores ganham mais de um milhão de euros por ano

Identificam em Portugal dez homens e uma mulher que receberam em 2023, cada um, mais de 1 milhão e 400 mil euros, entre remuneração fixa e variável.



Este valor representa uma subida de 13 por cento em relação a 2022.



A Autoridade Bancária Europeia não revela os nomes nem os bancos em causa, mas a RTP apurou que estão neste lote os gestores do BCP, do Santander Totta, do BPI ou do Novo Banco.



Em toda a União Europeia há mais de 2300 gestores da banca com rendimentos acima de um milhão de euros.