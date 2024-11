Blackrock reduz participação na EDPR para menos de 3%

"No dia 20 de novembro de 2024, a Blackrock notificou a EDPR de que [...] em resultado de uma operação executada a 19 de novembro de 2024, reduziu a sua participação para 31.046.110 direitos de voto, correspondendo a 2,985% do total de direitos de voto na EDPR", lê-se no comunicado enviado ao mercado.

Antes desta operação, a Blackrock detinha uma participação de 3,012% na empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDPR subiram 3,89% para 10,94 euros.