Bolsas europeias abrem mistas após semana de ganhos

Poucos minutos após a abertura das bolsas europeias, a bolsa de Madrid (ÍBEX 35) descia 0,03%, a de Frankfurt (DAX) perdia 0,23% e a de Milão (FTSE MIB) recuava 0,09%.

Já a bolsa de Londres (FTSE 100) avançava 0,48% e a de Paris (CAC 40) subia 0,13%.

O PSI, principal índice da bolsa portuguesa, seguia em queda e pelas 08:30 tinha agravado a descida dos 0,05% registados na abertura para 0,07%.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa tinha encerrado em alta, com o índice PSI a ganhar 0,80%, para 6.698,07 pontos, seguindo a tendência verificada entre as principais praças europeias.

Na sexta-feira, a Reserva Federal norte-americana (Fed) confirmou um corte das taxas de juro em setembro, dissipando os receios de recessão.

Graças ao anúncio, Wall Street somou a segunda semana consecutiva de ganhos após o colapso sofrido no início de agosto devido ao receio de uma recessão nos Estados Unidos da América (EUA).

A nível macroeconómico, o mercado aguardará a publicação do índice de confiança empresarial IFO na Alemanha, do índice de preços no produtor de julho em Espanha ou do índice industrial da Fed de Dallas nos EUA.