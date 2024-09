Cabo Verde formaliza maior apoio financeiro de sempre da UE ao arquipélago

"É um acordo histórico em termos de envelope financeiro: desde a independência, nunca tivemos um acordo com a UE com esta envergadura", referiu Olavo Correia, o governante que tutela a economia e finanças.

Olavo Correia espera vir a contar "com outros montantes, mais à frente", confiante num bom desempenho do país na aplicação das verbas.

"Vamos comer um bife de cada vez. Já temos um bom bife sobre a mesa", acrescentou.

Os financiamentos hoje subscritos vão apoiar os setores das energias, portos e infraestrutura digital do arquipélago.

"A cooperação entre Cabo Verde, a União Europeia e o Banco Europeu de Investimento testemunha o nosso compromisso comum com um futuro sustentável, inclusivo e interligado", declarou Jutta Urpilainen, Comissária Europeia para as Parcerias Internacionais, em comunicado.

O valor supera os 246 milhões de euros previstos quando o pacote foi anunciado há um ano, em Bruxelas, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no âmbito da estratégia Global Gateway, que aposta na mobilização do setor privado.

O maior montante, de 159 milhões de euros, que inclui também apoio particular do Luxemburgo, vai financiar a construção de infraestruturas para produção, armazenamento e distribuição de eletricidade, com o objetivo de reduzir a dependência do país de combustíveis fósseis, "dispendiosos e poluentes".

Outro eixo de financiamento ao Estado cabo-verdiano ronda 105 milhões de euros e é dedicado ao desenvolvimento de infraestruturas portuárias, com prioridade para Porto Grande do Mindelo (São Vicente), Porto Novo (Santo Antão) e Palmeira (Sal).

Na área digital, 37 milhões de euros em garantias financeiras do BEI pretendem facilitar o investimento num novo cabo de fibra ótica que ligará a Europa à costa ocidental africana, além de investimentos nas ligações entre ilhas e na modernização da rede móvel, com as redes 5G na mira.

O vice-presidente do BEI, Ambroise Fayolle, e Myriam Ferran, diretora Adjunta das Parcerias Internacionais da UE, esperam benefícios para a população, como "energia mais barata" e criação de emprego, disseram hoje depois de terem assinado os acordos com o Governo, na Praia.

Olavo Correia apontou a criação de empregos qualificados para os jovens como o principal desafio da atualidade e o objetivo maior a alcançar com toda a estratégia de investimentos.

Ambroise Fayolle, e Myriam Ferran terminam quinta-feira a visita a Cabo Verde, passando por locais de algumas das obras que vão beneficiar dos financiamentos hoje formalizados.