CAP defende que Estado pague juros quando não paga a tempo

Foto: Sandra Henriques - RTP

Em 2023, o Estado só pagou cerca de 30 por cento do valor devido aos agricultores, e o restante só foi regularizado na segunda metade do ano passado e não houve qualquer aumento nos pagamentos.



Em declarações à Antena 1, o presidente da CAP, Álvaro Mendonça e Moura quer que no futuro o Estado passe a pagar com juros quando se atrasa nos pagamentos.



A CAP vai enviar ainda hoje uma carta ao Governo e ao Parlamento a exigir que o Estado passe a pagar juros quando se atrasa nos pagamentos da PAC.