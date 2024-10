Casas europeias guardam 700 milhões de telemóveis avariados ou sem uso

Os dados foram divulgados pelo WEEE Forum - associação internacional que reúne 53 entidades de gestão de resíduos elétricos de todo mundo e que, em Portugal, é representada pelo Electrão.





A associação refere que ainda há muito a fazer para contrariar esta tendência de acumulação dos equipamentos elétricos, especialmente dos aparelhos mais pequenos, que tantas vezes ficam esquecidos em gavetas.





Créditos: Miguel Batista - RTP





Os números demonstram que o potencial de reciclagem de equipamentos elétricos acumulados nas casas é muito elevado e é urgente dar uma segunda vida a estes aparelhos.







WEEE Forum, que quer desafiar a sociedade a combater a tendência de acumulação: um obstáculo para as metas de reciclagem. Precisamente com o mote “Destralha a casa de equipamentos elétricos”, assinala-se a 14 de outubro a sétima edição do Dia Internacional dos Resíduos Elétricos ( #ewasteday ), promovida pelo, que quer desafiar a sociedade a combater a tendência de acumulação: um obstáculo para as metas de reciclagem.

Um em cada quatro equipamentos no lixo indiferenciado





Global E-Waste Monitor 2024”, um em cada quatro equipamentos usados acaba depositado no caixote do lixo indiferenciado, o que significa que 14 milhões de toneladas de resíduos são desperdiçados anualmente em todo o mundo. De acordo com os dados apresentados num relatório desenvolvido pela ONU “”, um em cada quatro equipamentos usados acaba depositado no caixote do lixo indiferenciado, o que significa que 14 milhões de toneladas de resíduos são desperdiçados anualmente em todo o mundo. Anualmente são produzidas 62 milhões de toneladas de resíduos elétricos em todo o mundo. Cerca de um terço destes resíduos, 20 milhões de toneladas, são pequenos equipamentos, sendo que apenas 12 por cento são corretamente encaminhados para reciclagem e tratados.





Os restantes pequenos equipamentos continuarão acumulados em casa ou acabam nos resíduos indiferenciados, contribuindo para o volume da deposição nos resíduos domésticos e contaminação deste lote de resíduos.

Este desperdício, em conjunto com a acumulação, representa a perda de materiais como cobre, ouro e outros essenciais para o fabrico de novos produtos e a transição digital e ecológica.





Por outro lado, a correta gestão dos equipamentos elétricos em fim de vida pode ajudar a reduzir as emissões de CO2 em 93 mil milhões de quilos por ano, o correspondente às emissões anuais de mais de 20 milhões de automóveis.







Créditos: Miguel Batista - RTP

Electrão promove recolha postal e passatempo





Em Portugal, o Electrão vai assinalar o Dia Internacional dos Resíduos Elétricos com uma campanha de recolha inovadora e gratuita de pequenos equipamentos eléctricos, via postal, testando uma nova opção de proximidade para entrega de resíduos por parte dos cidadãos. Podem ser entregues pequenos equipamentos elétricos, como computadores, telemóveis, cabos, carregadores, comandos, secadores, rádios, torradeiras, equipamentos de higiene pessoal, lâmpadas, entre outros, no máximo até 20 quilos. Esta ação abrange apenas Portugal Continental, arranca a 14 de outubro e estará em vigor até ao final deste ano.

Para usufruir deste serviço,





Para o registo da entrega será apenas necessário preencher um curto formulário, digital, à semelhança do que acontece com outros serviços de entrega postal.







Posteriormente, é gerado um código digital, que deve ser mostrado no local de entrega.





"O Electrão está comprometido em oferecer soluções mais diversificadas ao cidadão para a entrega dos seus equipamentos elétricos com a maior comodidade", refere o diretor-geral de Elétricos e Pilhas do Electrão, Ricardo Furtado. "Esta oferta inovadora, que assinalará o Dia Internacional dos Resíduos Elétricos, é um complemento aos locais de recolha atualmente à disposição na rede Electrão”, sublinha.







Para incentivar a adesão dos cidadãos a esta campanha, o Electrão irá dinamizar um passatempo para oferecer três vales de compras no valor de 400 euros.







Serão premiados os três participantes que enviarem a fotografia com a composição mais criativa da caixa de equipamentos elétricos a entregar.









Para participar basta que enviem a caixa dos equipamentos elétricos através do serviço postal e, simultaneamente, remetam a fotografia para o e-mail comunicacao@electrao.pt





Nesta campanha serão aproveitadas rotas pré-definidas para o encaminhamento dos equipamentos para reciclagem, de forma a reduzir os impactos ambientais associados ao transporte.