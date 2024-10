CCP preocupada com aumento de despedimentos coletivos em Portugal

Gabriel Matula - Unsplash

Só até ao final de agosto, já tinham sido despedidas quase quatro mil pessoas, o que é mais do que o valor registado em todo o ano passado.



Segundo dados divulgados pelo Diário de Notícias, o aumento de processos de despedimento é de 80 por cento, em comparação com agosto de 2023.



João Vieira Lopes confirma à Antena 1 que alguns setores estão a enfrentar dificuldades económicas.



O presidente da CCP diz que há sinais de que em algumas zonas o poder de compra está a encolher.



Vieira Lopes espera que as alterações às taxas de IRS e a baixa das prestações do crédito à habitação deixem mais dinheiro nos bolsos dos portugueses.