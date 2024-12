CGD cumpre requisitos mínimos determinados pelo BCE para 2025

"Os rácios de capital da Caixa, com referência em 30 de setembro de 2024, excedem os novos requisitos exigidos em matéria de CET1, Tier1 e Capital Total com margens muito significativas (12,23 pp- pontos percentuais, 10,39 pp. e 8,16 pp., respetivamente), evidenciando a solvabilidade robusta da instituição", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, a CGD também divulgou os requisitos mínimos prudenciais para 2025, que são de 8,819% no CET1, 10,675% no Tier 1 e 13,150% totais.