China anuncia transferência tecnológica e "tarifas zero" em apoio ao "Sul Global"

"Hoje, quero apresentar as oito ações da China para o desenvolvimento ", anunciou o presidente chinês.O objetivo oficial é apoiar o desenvolvimento global e a construção de um mundo mais "inclusivo", que abranja todo o planeta, sem deixar "os ricos mais ricos e os pobres mais pobres" e sem prejudicar o ambiente.Para "construir este mundo",, o que será possível "canalizando mais recursos para campos como o comércio, o investimento e a cooperação no desenvolvimento e o reforço das instituições de desenvolvimento".Uma das ações anunciadas é a transferência tecnológica e científica para os países subdesenvolvidos, ao abrigo da Iniciativa de Cooperação Internacional Ciência Aberta, estabelecida com o Brasil, a África do Sul e a União Africana.

Pequim vai por isso incrementar os seus mecanismos institucionais de abertura ao exterior ao mais alto nível, alargando-os de forma a abranger os países menos desenvolvidos do "Sul Global".





Defendendo as conquistas da sua liderança, nomeadamente ter "tirado 800 milhões de pessoas da pobreza", o presidente chinês prometeu fazer tudo para que o mesmo suceda no "Sul Global".



"Uma flor não faz a primavera", afirmou. "A China quer ver centenas de flores a florir em pleno e estará lado a lado na companhia de países em desenvolvimento rumo à modernização".



O que pretende Xi

Esta abertura ao mais alto nível da China, "escancarando unilateralmente as nossas portas aos países menos desenvolvidos", como referiu Xi Jinping, irá refletir-se ainda nas importações chinesas. "", referiu.

"De agora até 2030, as importações chinesas de outros países em desenvolvimento deverão ultrapassar os oito quintiliões de dólares", antecipou o presidente chinês.

O anúncio contrasta com a estratégia económica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu fazer regressar as tarifas sobre as importações, nomeadamente chinesas, de forma a desenvolver a economia e a indústria norte-americanas, descendo simultaneamente os impostos.O líder chinês quer, em contraste com Trump, "uma cooperação de alta-qualidade" a nível internacional, baseada em investimentos orçados em milhares de milhões de yuan.Essa foi a primeira das ações anunciadas. Estes investimentos serão focados não só na construção da nova Rota da Seda, masA segunda ação referida passa pela "implementação da Iniciativa para o Desenvolvimento Global", a qual tem já em curso mais de 1.100 projetos de desenvolvimento. "Iremos garantir que o centro de pesquisa Sul Global, que está em construção, esteja preparado para o seu objetivo", prometeu Xi Jinping.As terceira e quarta ações abrangem o apoio ao desenvolvimento de África e a cooperação internacional para a redução da pobreza e pela segurança alimentar, através da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.A quinta será a iniciativa conjunta de transferência tecnológica para os países em desenvolvimento do Sul Global, a sexta o apoio ao Roteiro para o Investimento em Energia Limpa nos países em desenvolvimento, a sétima a implementação da luta contra a corrupção e, a oitava, a abertura às importações dos países em desenvolvimento.

Para a "história"

O plano chinês é anunciado quando os aliados ocidentais procuram parar as exportações de semicondutores sofisticados para a China, em simultâneo com a expulsão de firmas chinesas de tecnologia de mercados da América do Norte e europeus.

O maior exportador do mundo de semicondutores é Taiwan, seguindo-se a Coreia do Sul, a China e os Estados Unidos. Japão, Alemanha e Israel têm igualmente algum peso na indústria. Os semicondutores sofisticados requerem materiais do mais elevado grau de pureza para serem manufacturados.

O chinês tem marcadas diversas reuniões bilaterais, e chegou ao Rio de Janeiro no meio de uma campanha deagressiva, sobre os laços de cooperação entre o Brasil e a China.Ao apresentar o seu plano de oito ações, o presidente da China considerou que, uma transformação a "uma escala não vista num século, está em aceleração em todo o mundo"."Enquanto líderes de grandes países, não devemos deixar a nossa visão ser toldada por nuvens passageiras", acrescentou Xi Jinping. "Em vez disso, devemos ver o mundo como uma comunidade com um futuro comum e suportarmos a nossa responsabilidade para a história, assumir iniciativa histórica e levar a história em frente", defendeu.O líder asiático frisou ainda que "". "Os países deveriam tornar o desenvolvimento global mais inclusivo, benéfico para todos e mais resiliente", acrescentou.O presidente chinês apresentou a necessidade de um cenário de "cooperação económica internacional" com base "num ambiente aberto, inclusivo e não discriminatório", uma "globalização económica inclusiva e universalmente benéfica", um "desenvolvimento sustentável com novas tecnologias, novas indústrias e novos modelos de negócio".Metas que passam necessariamente por "apoiar os países em desenvolvimento, na melhoria da sua integração no desenvolvimento digital e ambiental", "para ultrapassar o fosso norte-sul"."Necessitamos apoiar os países em desenvolvimento na adoção de estilos de vida e de produção sustentáveis, respondendo de forma apropridada a desafios como as alterações climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição ambiental", frisou ainda Xi Jinping."Para construir um tal mundo,", defendeu.