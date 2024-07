Crescimento do PIB nos EUA acelera para 2,8%

Os analistas antecipavam um crescimento mais modesto no período entre abril e junho, apontando para 1,9%.

Esta foi a primeira de três estimativas, não sendo ainda a definitiva.

Os Estados Unidos privilegiam o ritmo anualizado, que indica o crescimento que seria atingido no ano todo a esta cadência.

O Departamento do Comércio explica esta aceleração do crescimento com um "aumento dos gastos dos consumidores, tanto em bens como em serviços" e também com um "aumento do investimento privado em stocks".

Os dados representam uma boa notícia para o Presidente norte-americano, Joe Biden, e para a sua vice-presidente, Kamala Harris, que deverá ser a candidata democrata às eleições presidenciais de 05 de novembro.

No entanto, podem causar alguma preocupação nos investidores, que esperavam ver sinais de um abrandamento da economia para que a Reserva Federal (Fed) comece a baixar as taxas de juro.