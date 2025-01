DE-CIX atinge novo recorde ao efetuar mais de 68 exabytes de tráfego de dados em 2024

Para se ter uma ideia, 68 exabytes representam a quantidade de dados necessária para transmitir um jogo de futebol, em alta definição, continuamente por 2 milhões de anos.





A 20 de novembro de 2024, a transferência global de dados atingiu um pico único de 24,92 terabits por segundo (Tbit/s), o valor mais elevado do ano, em paralelo com vários lançamentos e atualizações de jogos de diversos fornecedores.





Neste dia num único segundo, nas redes conectadas aos IXs da DE-CIX, o fluxo de dados foi equivalente a uma pilha de papel

impresso 20 vezes maior que o Monte Evereste.





Em Portugal, a DE-CIX Lisboa registou um fluxo de 132,53 petabytes (PB) em 2024 (um crescimento de +600% face a 2022), equivalente à transmissão em alta definição de um jogo de futebol com a duração de 3734 anos.











Quanto é 68 exabytes?

● A velocidade de transmissão de dados é especificada em terabits por segundo (Tbit/s).

● 1 terabit por segundo é 10³ Gbit/s, 10 6 Mbit/s, 10 9 kbit/s, ou 10 12 bit/s, ou

1.000.000.000.000 bit/s.

● 8 Terabits = 1 Terabyte (TB), 1.000 TB = 1 Petabyte (PB) e 1.000 PB = 1 Exabyte (EB)

● 68 exabytes (EB) é a quantidade de dados que seriam necessários para transmitir um

jogo de futebol durante 2 milhões de anos em alta resolução



O impacto das aplicações na nuvem e Internet no crescimento do tráfego

Nos últimos cinco anos, o tráfego global na DE-CIX cresceu 113 por cento, refletindo a adoção acelerada de aplicações na nuvem e serviços online. Frankfurt, onde está localizado o maior IX da Europa, atingiu um volume de 45 exabytes em 2024, 13 por cento acima de 2023.Durante o segundo semestre de 2024, o uso de videoconferências aumentou até 30 por cento no terceiro trimestre, enquanto os serviços de streaming e jogos online mantiveram elevados volumes de tráfego, com um leve incremento durante o final do ano.



A interligação como motor do futuro digital

“Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX, destacou a importância dos Internet Exchanges para conectar pessoas, comunidades e economias em todo o mundo, facilitando atividades que vão desde entretenimento até inteligência artificial e eventos desportivos globais.”

A expansão global da DE-CIX também é notável. Em 2024, a DE-CIX Nova Iorque registou 4.348 petabytes, enquanto Lisboa, com 132 petabytes, teve um crescimento impressionante de mais de 600 por cento em relação a 2022.





Atualmente, a DE-CIX opera em cerca de 60 localizações, interligando redes em mais de 600 cidades e 100 países.