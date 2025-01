Economia alemã está em recessão pelo segundo ano consecutivo

Foto: Annegret Hilse - Reuters

De acordo com o gabinete de estatísticas alemão, a economia sofreu pressões cíclicas e estruturais que impediram um melhor desempenho. Em particular, a concorrência para a indústria exportadora alemã, elevados custos de energia e altas taxas de juro.



É a segunda vez desde 1950 que a economia da Alemanha cai durante dois anos consecutivos. Para este ano, o banco central alemão prevê um crescimento de 0,2 por cento, mas não descarta mais um ano de recessão.



A atual situação económica da Alemanha foi uma das razões para a queda do Governo. As eleições antecipadas estão marcadas para 23 de fevereiro.