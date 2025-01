Estimativa do INE. Inflação abranda para 2,5% em janeiro

"Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base associado ao fim da isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais e ao aumento de preços da eletricidade, verificados em janeiro de 2024", lê-se no destaque do Instituto Nacional de Estatística.

O indicador de inflação subjacente - expurgado de produtos com preços voláteis, como por exemplo os alimentos não transformados e a energia - terá sofrido uma variação de 2,6% em janeiro, abaixo em 0,2 pontos percentuais de dezembro, na ordem dos 2,8 por cento.A variação do índice de produtos energéticos recuou para 2,4 por cento, contra os anteriores 4,9, "refletindo o efeito de base dos preços da eletricidade". Já a variação do índice dos produtos alimentares não transformados caiu para 1,8 por cento - em dezembro fora de 3,4.





Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido de -0,5 por cento, o que compara com 0,1 em dezembro e a variação nula de janeiro de 2024.

Relativamente ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor - indicador para a comparação com outros países da Europa -, este terá registado uma variação homóloga de 2,7 por cento em janeiro, face a 3,1 em dezembro.

