Eurostat revê em ligeira baixa inflação da zona euro em novembro para 2,2%

O serviço estatístico da União Europeia (UE) divulga ainda que, no bloco europeu, a taxa de inflação homóloga em foi de 2,5%, que se compara com a de 2,3% de outubro e a de 3,1% de novembro de 2023.

As taxas de inflação mais baixas -- medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHCP, que permite fazer comparações) registaram-se, em novembro, na Irlanda (0,5%), na Lituânia e Luxemburgo (1,1% cada) e Itália (1,5%), e as mais altas na Roménia (5,4%), Bélgica (4,8%) e Croácia (4,0%).

Em Portugal, a taxa de inflação anual, medida pelo IHPC, subiu para os 2,7%, face aos 2,6% de outubro e à de 2,2% homóloga.