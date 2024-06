Excedente da Segurança Social cai para 2.546,7 ME até maio

Segundo a Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita efetiva da Segurança Social totalizou 16.192,0 milhões de euros, mais 11,3% relativamente ao mesmo período de 2023.

Destacam-se as transferências correntes da administração central (10,9%) e as contribuições e quotizações (10,2%).

Já a despesa efetiva agravou-se, no período em análise, 14,7% para 13.645,4 milhões de euros.

Do lado da despesa, evidenciam-se, por exemplo, as prestações sociais (16,2%), com as pensões por sobrevivência a subirem 12,5%.