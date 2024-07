Famílias carenciadas. Governo dá cartão para gastar em supermercados

Desta forma, cada família pode escolher e comprar os bens alimentares que necessita e que façam parte da sua alimentação.



As compras podem ser feitas nos supermercados aderentes ao programa em todo o território continental.



O Ministério do Trabalho e da Segurança Social diz que o cartão social entra em funcionamento no último trimestre do ano e pode abranger um universo 120 mil pessoas.



Será entregue a famílias selecionadas por instituições que dão apoio aos mais carenciados.



A medida já tinha sido apresentada pelo anterior Governo, mas só agora foi aprovada.