FAO. Preço dos alimentos é o mais alto desde abril de 2023

Segundo a agência, o índice de preços atingiu uma média de 127,5 pontos em novembro, mais 5,7% do que há um ano, mas ainda 20,4% abaixo do seu pico em março de 2022.

O aumento do preço do óleo vegetal fez subir ligeiramente o índice dos produtos alimentares, informou a FAO, que acompanha as alterações globais dos preços de uma série de produtos alimentares comercializados a nível mundial, num comunicado divulgado hoje.

Em novembro, o índice de preços dos óleos vegetais subiu 7,5% em relação a outubro, o segundo maior aumento em dois meses e 32% acima do nível registado um ano antes.

Simultaneamente, os preços mundiais do óleo de palma subiram ainda mais, devido a preocupações com uma produção inferior à prevista devido ao excesso de precipitação no Sudeste Asiático.

Os preços da soja também subiram devido à procura mundial de importações, assim como os preços dos óleos de colza e de girassol, uma vez que a perspetiva de oferta mundial é mais reduzida, o que afeta os respetivos mercados.

O índice de preços dos produtos lácteos manteve uma trajetória ascendente e aumentou 0,6% em relação a outubro, uma tendência marcada pela "recuperação da procura mundial de importações de leite em pó gordo".

O aumento também se regista nos preços da manteiga, que atingiram um novo nível recorde num contexto de forte procura e de oferta escassa na Europa Ocidental, enquanto os preços do queijo aumentaram devido à disponibilidade limitada de produtos para exportação.

Todos os outros índices desceram em novembro: os preços dos cereais caíram 2,7%, menos 8% do que no ano anterior.

Os preços mundiais do trigo também desceram devido a uma menor procura de importações internacionais.

Os preços mundiais do milho ficaram estáveis, os do arroz desceram 4% e os do açúcar 2,4% em relação a outubro.

Ao mesmo tempo, o índice de preços da carne diminuiu 0,8%, em especial devido à descida dos preços dos suínos na União Europeia.

Os preços mundiais da carne de ovino e de aves de capoeira baixaram ligeiramente, enquanto os preços da carne de bovino permaneceram estáveis, conclui a FAO.