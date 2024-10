G7 fecha acordo para empréstimo a Kiev com juros de ativos russos

"O serviço e o reembolso do empréstimo vão ser assegurados por futuros fluxos de rendimentos extraordinários provenientes da imobilização de ativos soberanos russos, de acordo com os respetivos sistemas jurídicos dos países do G7 e o direito internacional", anunciaram hoje os membros, numa declaração final conjunta, à margem de uma reunião em Washington.

O grupo que inclui os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália e o Canadá já tinha comunicado a intenção de financiar Kiev com 50.000 milhões de dólares (cerca de 46.000 milhões de euros), na quarta-feira.

O conselheiro adjunto de segurança nacional da Casa Branca para a economia internacional, Daleep Singh, referiu, na quarta-feira, que os Estados Unidos tencionavam conceder um empréstimo de 20 mil milhões de dólares (18,5 mil milhões de euros), repartido entre apoios à economia e às forças armadas da Ucrânia, apesar de necessária uma ação do Congresso norte-americano para enviar ajuda militar.

O G7 anunciou em junho que a maior parte do empréstimo seria garantido pelos lucros obtidos com os cerca de 260 mil milhões de dólares em ativos russos imobilizados, estando a maioria desse dinheiro retida em países da União Europeia, e tomou uma decisão final após meses de debate sobre a legalidade da medida.

Os EUA e os seus aliados congelaram imediatamente todos os ativos do banco central russo a que tinham acesso quando Moscovo começou a invasão da Ucrânia em larga escala, em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991, após a desagregação da antiga União Soviética.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

Já no terceiro ano de guerra, as Forças Armadas ucranianas confrontaram-se com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram entretanto a concretizar-se.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território, e a rejeitar negociar enquanto as forças ucranianas controlem a região russa de Kursk, parcialmente ocupada em agosto.