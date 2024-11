Gemini para Google Workspace apresenta-se também em português

Gemini for Workspace cada vez mais acessível a mais de mil milhões de pessoas cujo primeiro idioma passa agora a ser suportado.

Esta expansão torna o cada vez mais acessível a mais de mil milhões de pessoas cujo primeiro idioma passa agora a ser suportado.





Google Docs, Sheets, Drive e Gmail:



Português;

Alemão;

Italiano;

Japonês;

Coreano;

Espanhol;

Inglês.

Quer esteja a escrever um texto para as redes sociais num documento, a resumir detalhes de vários ficheiros no Drive ou a atualizar-se sobre a caixa de entrada do Gmail, o utilizador desta nova ferramenta pode fazê-lo agora em qualquer um destes idiomas no painel lateral. Nos próximos meses será adicionado suporte adicional a novos idiomas para o Gemini no painel lateral dos slides.



Por exemplo, organizações europeias como a Randstad e a Devoteam já estão a utilizar o Gemini for Workspace em inglês e, a partir de agora, também por cá se vai poder utilizar o Gemini no idioma preferido. A Natura, com sede no Brasil, já está a beneficiar da utilização do Gemini em inglês e pode, agora, utilizar o Gemini noutras línguas preferidas, incluindo o espanhol ou o português.



Renata Marques, CEO da Natura, relata a sua experiência: "Também sou uma beta tester e notei uma grande melhoria na minha capacidade para simplesmente iniciar um novo projeto. Com o Gemini, tenho suporte quando estou a olhar para um documento em branco ou para células vazias numa folha de cálculo, porque posso pedir ajuda para gerar ideias ou construir um modelo de folha de cálculo. Também me ajuda a fazer perguntas analíticas que nunca pensei fazer. Estou ansioso por capacitar todos na Natura com o seu próprio agente de Inteligência Artificial”.



Como pode utilizar o Gemini no painel lateral das aplicações Workspace

Manter o controlo da caixa de entrada do e-mail é um desafio comum em todo o mundo, especialmente quando está com pouco tempo.





Com esta ferramenta Gemini no Gmail torna-se mais fácil encontrar o que procura e responder rapidamente. Por exemplo, o utilizador pode agora pedir ao Gemini para mostrar e-mails não lidos de clientes e que precisam de atenção e ajudá-los a começar a responder a e-mails de forma atenciosa e empática - tudo no seu idioma preferido.



Demonstração do Gemini no painel lateral no Gmail em português





As equipas de marketing recorrem regularmente ao Gemini no Docs para obter ajuda na elaboração de textos concisos e apelativos para as determinadas campanhas. Imaginemos que está a ter alguma dificuldade ao escrever e que precisa de ajuda para criar publicações criativas para redes sociais a promover o lançamento do novo produto. Com esta ferramenta digital pode agora pode pedir ao Gemini no Docs para escrever para si um texto para redes sociais no idioma da sua preferência.









Exemplo do Gemini no painel lateral no Docs em português





Mas não só, pois também pode reunir vários detalhes de vários ficheiros, apresentações e documentos, sendo este um desafio comum para as equipas de vendas. Os vendedores passam muitas vezes muito tempo à procura de informações específicas em vez de se prepararem para uma apresentação importante.





Com o Gemini no Drive pode solicitar um resumo das informações mais relevantes sobre o seu produto ou cliente. Em segundos, o Gemini reúne esta informação e exibe-a no painel lateral, permitindo preparar a reunião com o cliente.







Exemplificativo do Gemini no painel lateral no Drive em português





Mais formas de trabalhar com o Gemini no seu idioma preferido

A capacidade de trabalhar no seu idioma, ou um à sua escolha, vai para além de resumir e criar conteúdo. Quando utiliza a aplicação Gemini ( A capacidade de trabalhar no seu idioma, ou um à sua escolha, vai para além de resumir e criar conteúdo. Quando utiliza a aplicação gemini.google.com ) para pesquisar um tema ou discutir ideias, pode escolher trabalhar em qualquer um dos 40 idiomas.





O Gemini também pode ajudar a preencher lacunas de comunicação entre equipas globais.





Google Meet, Durante uma videochamada no ative as legendas traduzidas num dos 69 idiomas suportados para acompanhar, independentemente do idioma falado.





Em breve, o Gemini também irá traduzir automaticamente as mensagens no Google Chat.